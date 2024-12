Ralph Dekoninck, Agnès Guiderdoni, Baudouin Van den Abeele (édit.), Figurer la nature. Les métamorphoses de l’allégorie (XIIIe-XVIIe s.)

Ce volume explore la faune et la flore telles que les ont pensées les ouvrages littéraires, théologiques et artistiques en usant de l’allégorie, du Moyen Âge à l’époque moderne.

Si l’allégorie – cette opération qui consiste, par une chose, à en signifier une autre – aboutit à un supplément de sens, lorsqu’elle prend pour objet la nature dans son ensemble ou dans ses parties, les enrichissements qu’elle produit se révèlent particulièrement complexes et variables selon les milieux et les époques. Suivant une démarche interdisciplinaire et moyennant des mises en contexte précisément circonstanciées, les études de cas réunies dans ce volume traquent les métamorphoses du symbolisme et des significations prêtés aux fleurs et aux animaux dans les allégories à l’oeuvre dans un vaste corpus iconographique et littéraire européen qui court du Moyen Âge aux temps modernes.

Cet ouvrage comprend des analyses de bestiaires et de compilations (tels le Physiologus, le Bestiaire d’amour de Richard de Fournival, le Reductorium morale de Pierre Bersuire), de livres de chasse (de Gace de la Buigne, Henri de Ferrières et Gaston Fébus, notamment), de récits mythologiques (l’Énéide et les Ovides moralisés, entre autres), de commentaires bibliques antiques et modernes (d’Origène à Augustin Calmet), de recueils d’emblèmes (de Mathias Holzwart, Jacob Masen, Filippo Piccinelli), de natures mortes (notamment de Daniel Seghers), et de peintures de dévotion privée (en particulier de Nicolas Poussin et Pierre-Paul Rubens), qui donnent chaque fois à voir la manière spéciale de concevoir allégoriquement la nature qu’ont pu avoir des milieux donnés, aussi bien cléricaux que laïques.

—

Table des matières

Agnès Guiderdoni, Introduction

Jean-Pierre Delville, Du royaume de Dieu à l’ivresse de Dieu : la figure de la vigne dans la Bible et ses commentaires, de l’Antiquité à l’âge baroque

Rémy Cordonnier, Multiplicité sémantique et synthèse iconographique. Propriétés et figurations des animaux dans les Bestiaires

Sandra Englebert, Une allégorisation devenue systématique au sein des encyclopédies du XIVe siècle : l’exemple du Reductorium morale

Baudouin Van den Abeele, Des miniatures médiévales aux figurations baroques. L’oiseau chaperonné de l’espérance

Armand Strubel, Les livres de chasse français du XIVe siècle : survivance ou liquidation de l’allégorisme ?

Nigel Harris, Man, Monster, Animal ? Virgil’s Cacus in the Middle Ages and Sixteenth Century

Alessandra Mascia, La nature morte chez les jésuites : l’allégorie de la nature et la vie secrète des objets

Ralph Dekoninck, Les sens des fleurs. Daniel Seghers et l’art de la méditation florale et picturale

Matthieu Somon, Botanique et exégèse chez Nicolas Poussin

Alison Saunders, The Early-Modern Language of Flowers : What, Why and How ?

Pauline Donceel-Voûte, Figurer le temps de la nature : codes, personnifications et autres stratégies allégorisantes propres au langage des images