Pratiques, n° 203-204 : "Des genres et des contextes. Nouveaux modes d’appréhension et imaginaires"

Ce numéro entend revisiter la question des genres et des contextes. Il explore des productions sociales ancrées dans notre société contemporaine et relevant de différents secteurs d’activité, appréhendées sous l’angle de cadres théoriques variés. Si la coconstruction genre/contexte a été largement documentée, notamment par la sociolinguistique et l’analyse du discours dont elle en constitue le fondement, cette nouvelle livraison de Pratiques, loin de faire figure de bis repetita, réinterroge cette articulation à l’aune de nouvelles pratiques déployées dans les champs institutionnels, professionnels, académique et social. En effet, le développement des activités de médiation, l’évolution des outils et plateformes numériques, l’essor des productions graphiques ont eu un impact sur la caractérisation et la constitution des genres qui y sont rattachés.

Le contexte y est envisagé à la fois comme contrainte et comme possible. L’expérience en acte, les dynamiques affinitaires entre genres, les imaginaires qui traversent les pratiques, la part d’agentivité et les potentialités émancipatrices qu’elle revêt, autant de facteurs qui permettent de repenser la relation genre/contexte en questionnant les ressorts de cette intrication. Ce numéro examine donc la façon dont ces matérialités physiques et symboliques investissent les genres et leur donnent un caractère « vivant » et pleinement historique, dépassant ainsi le postulat de la prévalence du logocentrisme dans les études de ces pratiques sociales.

Le numéro s’articule autour de quatre thématiques présentant des genres peu explorés issues des champs de la production artistique et littéraire, académique et scolaire, de ceux de la militance et de la résistance aux catastrophes collectives, et du champ des institutions. La partie inaugurale du dossier porte d’une part sur la question de l’affinité entre genre et medium d’accueil et leurs accommodations réciproques ; il aborde d’autre part les relations entre technogenres et utilisateurs, interrogeant de fait les frontières entre technogenres et genres traditionnels ; une deuxième partie regroupe les genres de médiation, en prise avec les institutions, qu’ils s’en émancipent ou concourent à leur édification. La troisième partie présente des genres transposés dans d’autres contextes et examine leur reconfiguration en genre second ou en genre affilié. Le dossier se clôt sur des genres médiés par les imaginaires qui traversent le champ social.

Les contributions des auteur·es viennent ainsi compléter les théorisations antérieures sur le contexte engagées dans la revue. Elles abordent en effet cette question de façon oblique par les regards croisés qu’elles apportent sur des genres en prise avec leur environnement immédiat, les supports qu’ils investissent, les actants impliqués et les univers socio-discursifs qui les traversent.

Le dossier est précédé d'un hommage à la mémoire de Jean-Pierre Goldenstein (1945-2024) et est suivi par des articles publiés en varia ou en tant que notes de lecture.

Revue publiée par le Centre de recherche sur les médiations (Crem).

Sommaire

André Petitjean

À la mémoire de Jean-Pierre Goldenstein (1945-2024)

Véronique Magaud

Des genres et des contextes [Texte intégral]Nouveaux modes d’appréhension et imaginairesGenres and contexts. New ways of apprehending and imagining

Genres à l’aune du medium et des dispositifs numériques

Nicolas Couégnas et Sylvie Périneau-Lorenzo

Médiasensibilité des genres en bande dessinée [Texte intégral]Media-sensivity of comic book genres

Marie Chagnoux et Annabelle Seoane

La fluidité intergénérique des énoncés sloganiques post-attentats : de la réaction à l’action, des médias sociaux à la rue [Texte intégral]The intergeneric fluidity of post-attacks sloganic statements: from reaction to action, from social medias to streets

Erica Lippert et Albin Wagener

Le mème comme technogenre [Texte intégral]Analyse sémiodiscursive à partir d’un corpus de mèmes environnementauxMemes as a digital genre. Semiotic and discursive analysis of a corpus of environmental memes

Nora Gattiglia

Le post Instagram militant : étude exploratoire d’un genre numérique natif plurisémiotique [Texte intégral]The activist Instagram post: exploratory study of a multisemiotic native digital genre

Genres à l’épreuve des contextes institutionnels

Gender and the test of institutional contexts

Pierluigi Basso Fossali

Visites guidées et genres interactionnels [Texte intégral]La théorie du genre à l’épreuve de l’expérienceGuided tours and interactional genres. The theory of genre tested by experience

Laurence Bréau

L’accompagnement des mourants : Du genre auctorial des discours constituants au genre narratif d’un journal interne hospitalier [Texte intégral]Supporting the dying : From the authorial genre of constituent speeches to the narrative genre of an internal hospital journal

Sophie Anquetil

Genre, multimédiation et effacement énonciatif [Texte intégral]Le cas du rapport d’information parlementaireGender, multimedia and enunciative erasure. The case of the parliamentary information report

Christophe Tufféry

Les carnets de terrain en archéologie. Un cas d’évolution récente d’un genre discursif dans un contexte de changement réglementaire et scientifique [Texte intégral]Field notebooks in archaeology. A case of the recent evolution of a discursive genre in a context of regulatory and scientific change.

Genres et transpositions contextuelles

Genres and contextual transpositions

Christelle Combe

Développer les compétences d’analyse technogénérique et la créativité multimodale de futurs enseignants de FLE : une étude exploratoire [Texte intégral]Developing the technogeneric analysis skills and multimodal creativity of future FFL teachers: an exploratory study

Émilie Ailhaud

Élaboration de « carnets de voyage » en contexte scolaire [Texte intégral]Creation of “travel diaries” in a school context

Violaine Bigot

Films d’école dans les banlieues : mise en discours, en dialogue et en image de contextes en tension [Texte intégral]School films taking place in french banlieues : contexts confronting and hybridizing through discourses dialogs and images

Genres médiés par les imaginaires et les représentations

Genres mediated by imaginaries and representations

Isabelle Illanes

L’exposition de musée comme genre discursif [Texte intégral]Éléments pour une approche par les imaginaires et le contexteThe museum exhibition as a discursive genre. Elements for an imaginary and contextual approach

Eugénie Pereira Couttolenc

La fragmentation de l’imaginaire touristique dans deux genres discursifs natifs du numérique : les blogs voyage et Instagram [Texte intégral]The fragmentation of tourist imagination in two digital discursive objects: travel blogs and Instagram

Cécile Pajona

La fonction cognitive de la comparaison à la lumière du genre : l’impact du contexte chez Boris Vian et Vernon Sullivan [Texte intégral]The cognitive function of comparison in the light of genre: the impact of context in Boris Vian and Vernon Sullivan

Varia

Tiphaine Le Vaillant et Renaud Hétier

Contes, contage et éducation en classe [Texte intégral]Tales, storytelling and education in classroom

Note de lectures

Reading notes

Sylviane Ahr

Nicolas Rouvière & Bénédicte Shawky-Milcent (dirs), De l’écrivain professeur au professeur écrivant. Quels apports pour la didactique de la lecture et de l’écriture ?. Saint Martin d’Hères : UGA Éd., Coll. « Didaskein », 2024, 376 p. [Texte intégral]