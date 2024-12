Persuader et faire mémoire à Rome à la fin de la République : relectures croisées des Catilinaires et des Philippiques de Cicéron (Lyon)

Ce colloque se propose d’inscrire les Catilinaires (63 av. J.-C.) et les Philippiques (43 av. J.-C.) de Cicéron dans le champ des Memory Studies pour les lire comme des « discours de la mémoire ». Il s’agira de les comprendre comme des discours exemplaires du fonctionnement et des enjeux de la mémoire culturelle à la fin de la République dans un moment particulier : la crise de l’année 63 d’une part, les lendemains des Lupercales et de l’assassinat de César en 44-43 d’autre part, deux moments cicéroniens qui bornent une période de bascule dans l’histoire politique de l’Vrbs. Dans ces deux corpus oratoires, la memoria impose sa présence dans la stratégie oratoire (convaincre et émouvoir) que le consulaire construit face à Catilina et à Marc Antoine, qu’il présente comme des hostes. Dans ces deux moments de crise, faire mémoire – de la res publica, du rôle de Cicéron dans la défense du Sénat et de la libertas populi Romani – apparaît comme un enjeu majeur du premier et du dernier acte de l’éloquence consulaire de Cicéron, tant devant le Sénat que devant le peuple. C’est en effet à chaque fois l’avenir de la République qui se joue : sauver la liberté ou voir mourir la res publica.

L’expression « faire mémoire » recouvre deux problématiques essentielles :

« construire et mettre en forme la mémoire », qu’il s’agisse de la mémoire personnelle et politique de Cicéron, de la mémoire collective de l’Vrbs pour dire l’identité de la res publica au moment où celle-ci se trouve menacée par l’action d’ennemis intérieurs.

« commémorer des actes et des hommes », c’est-à-dire faire accéder des individus, des faits et des dits à une exemplarité (positive ou négative), voire monumentaliser l’histoire.

Il s’agira de relire en parallèle et de manière croisée les 4 Catilinaires et les 14 Philippiques comme des discours constitués en un corpus et de s’attacher également à la réception de la uox Ciceronis comme uox reipublicae après la mort de Cicéron dans les textes de Sénèque le Père (Controverses et Suasoires), de Valère Maxime et de Velleius Paterculus.

Principaux domaines d'étude

1. L’ancrage de la memoria Ciceronis dans des lieux textuels et discursifs :

comment et à quelles fins Cicéron entretient-il, dans ses discours contre Catilina et contre Marc Antoine, une memoria sui qui se confond avec le rappel des services qu’il a rendus à la res publica, une « mémoire en actes » ? On s’intéressera en particulier aux procédés de l’autocitation, de l’intratextualité qui permettent à l’orateur de réactiver, dans les Philippiques, la mémoire de son passé oratoire (Verrines, Pro Caelio, Pro lege Manilia, Catilinaires, …) et, plus largement, d’entrer dans la mémoire collective.

les citations-signes faites par les déclamateurs ou les historiens de certains passages/mots des discours/traités de Cicéron : de quel Cicéron se souvient-on ? Peut-on détecter des écarts et des spécificités dans cette réception

2. L’histoire républicaine : de l’exemplum au monumentum :

Il s'agira de référencer les lieux, dates, objets qui sont des supports/vecteurs de mémoire dans les deux corpus et d’en comparer l’utilisation et les motivations. En particulier les figures exemplaires et figures-souvenirs convoquées dans une rhétorique de l’éloge et du blâme = Pompée, Sylla, Marius, César, Brutus… ; Pharsale, Philippes, Modène… ; les rostres, le Champ de mars, la domus Pompeiana ; la journée des Lupercales, l’expulsion de Tarquin…

Envoi des propositions

Les propositions de communications d’une page maximum (bibliographie essentielle non incluse) doivent être adressées, accompagnées d’un bref CV (2 pages max.), au comité scientifique avant le 3 mars 2025, par le biais du site : https://fairememoire.sciencesconf.org. Une sélection des communications sera publiée dans un volume collectif.

Les communications, d’une durée de 30 minutes, pourront être présentées en allemand, anglais, espagnol, français, italien, latin et portugais.

Les notifications d'acceptation seront transmises au début du mois d'avril. Le colloque se tiendra à l’Université Lyon 3, les 6 et 7 novembre 2025.

—

Organisateurs :

Marie Ledentu et Charles Guérin

Comité scientifique :

Alfredo Casamento, Martin Dinter, Charles Guérin, Marie Ledentu, Christoph Pieper, Danielle Van Mal Maeder

Comité d’organisation :

Victor Carrera, Veronica Revello