Doctorat en écopoétique (Pau & Turin)

Doctorat en écopoétique, Université de Pau/Université de Turin, programme CHORAL

La chaire de recherche « Enjeux écopoétiques contemporains » de l'Université de Pau propose un projet de recherche doctoral en écopoétique intitulé « Aux sources de l’Anthropocène : écologie, progrès technoscientifique et littérature » dans le cadre du programme européen Cofund Choral, entre l'Université de Pau et l'Université de Turin, sous la direction de Riccardo Barontini et de Franca Bruera.

Excellentes conditions de travail (salaire compétitif, budget pour les déplacements, etc.).

Date limite de candidature : le mercredi 15 janvier 2025.

Attention: les candidats ne doivent pas avoir vécu en France au cours des dernières années (il s’agit d’un programme de mobilité).

Pour plus d’informations et pour déposer votre candidature :

https://research.univ-unita.eu/en/choral-project.html