Karin Ueltschi, Amandine Haller (dir.), Grandes et Petites Mythologies III. Les noms et les choses

Après Grandes et Petites Mythologies I - des dieux et des hommes (2020) et Grandes et Petites Mythologies II - la faune et la flore (2022), ce troisième volume - Les noms et les choses - issu du séminaire sous l’égide du CRIMEL, regroupe de nouveaux apports emblématiques de la rencontre entre traditions savantes et populaires en particulier par le truchement de figures et de noms (le golem, saint Julien, les trolls). Un volet important est dédié à la thématique de l’objet comme véhicule de la mémoire mythique, laquelle se niche volontiers dans des choses très ordinaires comme le miroir ou l’anneau, une tunique ou une peau, une pièce de monnaie, un bouclier ou un simple bâton : ce sont des marqueurs d’intertextualité efficaces dans l’incessant flux et reflux des réécritures, et un réservoir inépuisable de mémoires anciennes. Quelques contributions interrogent également des « mythologies dérivées » mettant une œuvre moderne à l’épreuve de la grande et petite mythologie.

De nouvelles perspectives apparaissent, et des « détournements » originaux opérés grâce à des exploitations esthétiques et éthiques, ou par le biais de créations métaphoriques voire métalittéraires, et qui soulignent la vitalité inépuisable de ce fonds mémoriel. L’ancrage dans un terroir et une époque donnés ainsi que le passage d’une langue à une autre peuvent induire des infléchissements supplémentaires : ils jouent un rôle fondamental dans l’incessante génération de nouvelles variations.

Ainsi progresse notre intelligence de l’articulation entre les héritages « savants » et « populaires », dont décidément les cloisons se révèlent bien poreuses alors que le postulat conventionnel de leur opposition viscérale semblait acquis : « grandes » et « petites » mythologies sont essentiellement apparentées, leurs échanges incessants : elles ne cessent de se féconder mutuellement.

Sommaire

Introduction

Première partie : mémoires mythiques, noms propres et intertextualité

Annelie Jarl Ireman, Le troll : entre " grande " et " petite " mythologie. Entre croyances et expressions artistiques

Daniel Giraudon, Visiteurs du soir en Bretagne et en Irlande. Le retour des âmes

Dominique Pauvert, Mythologie de l'ours et traditions carnavalesques

Matjaž Birk, Le roi Mathias (kralj Matjaž) dans la mythologie slovène : identité, différence, hybridité.

Christine Ferlampin-Acher, Amour et Psyché, Perceforest et Mme d'Aulnoy, ou l'art de lutiner les belles endormies : recompositions superposées de la fable d'Apulée

Sabine Maffre, L'arbre de Vie et le sang d'Abel dans les romans arthuriens et les traditions

Denis Hüe, Autour de saint Julien

Géraldine Roux, De la figure mythologique juive du Golem à la créature de Frankenstein : origines et réception d'un être anthropoïde en quête d'identité.

Deuxième partie : les objets vecteurs des mémoires mythologiques

Catalina Girbea, De l'objet au symbole : le cas du bouclier

Dominique Ancelet-Netter, Autour de la pièce de monnaie

Laurence Hélix, Le miroir

Alain Corbellari, La prolifération des anneaux dans les fabliaux : détournements et reconfigurations d'un objet symbolique

Karin Ueltschi, Bâtons, balais, baguettes : transformations et (en)jeux métonymiques

Christine Ferlampin, La chape noire de Zéphir dans Perceforest est-elle magique ? Du cucullus à la chape de l'ancien homme

Régine Borderie, La Peau de chagrin : un objet mythologique problématique

Troisième partie : mythologies dérivées

Aurélien Lorig, Relire Georges Darien à la lumière de la grande et petite mythologie. Enjeux éthiques et esthétiques

Rose-Lucie Cahoua, Attention les yeux ! Monsieur Prudhomme, entre Méduse et Frankenstein

Cyrille Fabre-Lalbin, Galatée : du mythe antique au roman moderne : variations esthétiques et poétiques dans la formation du personnage romanesque féminin au XIXe siècle en France