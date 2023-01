Karin Ueltschi & Flore Verdon (dir.), Grandes et petites mythologies, t. 2. Mythe et conte, faune et flore

Ce second volume dédié aux grandes et petites mythologies propose de nouvelles variantes problématiques qui viennent enrichir les échanges de ce couple fécond. Du géant Rübezahl à la mandragore, des ondines et sirènes à la fougère, les figures et motifs explorés dans ces pages mettent au jour la troublante parenté de nos héritages ; les contributions ici rassemblées disent les rencontres mystérieuses entre les deux continents « savant » et « populaire » – mythe et conte, l'Olympe et le foyer – qui ne forment en réalité qu'un seul tout.

Les grandes comme les petites mythologies ont exploité avec une dilection particulière les thèmes de la faune, de la flore et des minéraux, en ont fait le siège de leur langage intime pour nous transmettre une mémoire antique : leurs vertus secrètes, ainsi que les pactes qui de tout temps les ont liés aux hommes, pour le meilleur souvent, et parfois le pire.

SOMMAIRE

Introduction



PARTIE I : PLASTICITÉ ET VARIANCES

Sophie Conte, Le sacrifice d'Iphigénie aura-t-il lieu ? Réécriture du mythe à l'époque contemporaine

Alain Trouvé, Le mythe de Pygmalion, d'hier à aujourd'hui

Miren Lacassagne, Fortune, la roue et le meunier

Françoise Gevrey, La mythologie dans le conte parodique ou licencieux

Anna Loba, Peau d'Âne et ses sœurs

Thomas Nicklas, Rübezahl, esprit polyvalent. L’étonnante faculté d’adaptation d’une figure de la petite mythologie d’Europe centrale

PARTIE II : MYTHOLOGIES ANIMALES, MYTHOLOGIES VÉGÉTALES

Aurore Noirault, Entre force et fragilité : le lion comme miroir des héros épiques dans l'Iliade et les Posthomériques

Cécile Mauré, Éphémérité et dégénérescence : l’étude du Narcisse

Laurence Hélix, Des Sirènes et des Ondines

Myriam White-Le Goff, La licorne, polyvalence et persistance

Anne Berthelot, Les sorts sans les plantes : magie rituelle dans le monde arthurien ?

Justine Breton, Bestiaire populaire et bestiaire savant : la faune dans l’œuvre médiévaliste de T.H. White



Épilogue



Anne Marchand, Traditions et mythes vivants : l’exemple de la fougère

Karin Uelteschi, Du rempotage de mandragores

Présentation des auteurs et résumés