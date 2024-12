Archipélies, n° 17 | 2024 : "Suzanne Comhaire-Sylvain (1898-1975). Confrontations autour d’un legs"

À l’approche du 50e anniversaire de la disparition de Suzanne Comhaire-Sylvain (née le 6 novembre 1898 à Port-au-Prince, morte au Nigeria, le 20 juin 1975), ce numéro d’Archipélies lui rend hommage en explorant la richesse de son œuvre plurielle. Première femme anthropologue et linguiste à se pencher sur l’étude du créole haïtien, ainsi que sur le folklore d’Haïti en rapport avec l’Afrique, elle a beaucoup contribué à la recherche ethnographique liée à l’héritage africain en Haïti.

Tout au long de sa carrière, Comhaire-Sylvain a publié de nombreux travaux de référence sur divers aspects de la vie sociale et culturelle d’Haïti, ainsi que sur certains pays africains, notamment le Congo et le Nigeria. Ses recherches l’ont positionnée au premier plan dans l’étude de l’oralité haïtienne. Grâce à sa contribution remarquable, elle a été mandatée en tant qu’experte à l’ONU pour l’Afrique pendant huit ans et a reçu plusieurs distinctions internationales, parmi lesquelles le prix de l’Alliance Française et la Médaille de l’Académie Française.

Comhaire-Sylvain a collaboré avec de célèbres anthropologues, tels qu’Alfred Métraux et Melville J. Herskovits, ainsi qu’avec des membres de sa propre famille, notamment son mari Jean Comhaire et ses sœurs, Jeanne, Yvonne et Madeleine.

À travers ce numéro, notre objectif principal, en tant que contributeurs et éditeurs, est de présenter aux lecteurs d’Archipélies un portrait de cette chercheuse engagée, tout en offrant une analyse approfondie de ses travaux fondamentaux. Cette analyse à plusieurs voix poursuit au moins trois objectifs : ethnographique, linguistique et littéraire.

Nous espérons que ce numéro inspirera d’autres chercheurs à apporter leur propre interprétation de l’œuvre de cette passionnée des cultures afro-diasporiques, ainsi que du folklore et de l’ethnologie.

Sommaire

Éditorial

Kathleen Gyssels et Ethson OtilienSuzanne Comhaire-Sylvain (1898-1975) : une figure scientifique majeure passée sous les radars de l’ethnologie [Texte intégral] Suzanne Comhaire-Sylvain (1898-1975): a Major Scientific Figure Flying Under the Radar of Ethnology

Dossier

Matthew RobertshawHaitians in Africa and Africa in Haiti: Suzanne Comhaire-Sylvain and Changing Views of Africa Among Haiti’s Elite [Texte intégral] Les Haïtiens en Afrique et l’Afrique en Haïti : Suzanne Comhaire-Sylvain et l’évolution de la vision de l’Afrique au sein de l’élite haïtienne

Kathleen Gyssels‘In Search of the Sylvain Sisters’: Spouses and Siblings in the Socio-Anthropological Nexus of the Haitian Diaspora [Texte intégral] « À la recherche des sœurs Sylvain » : Conjoints et frères et sœurs dans les liens socio-anthropologiques de la diaspora haïtienne

Ethson OtilienSuzanne Comhaire-Sylvain et l’étude des contes haïtiens : enquête, classification et analyses [Texte intégral] Suzanne Comhaire-Sylvain and the Study of Haitian Folktales: Survey, Classification and Analysis

Carlo A. CéliusEthnographie et histoire : Suzanne Comhaire-Sylvain à Kenscoff [Texte intégral] Ethnography and History: Suzanne Comhaire-Sylvain in Kenscoff

Renauld Govain et Patrice Kanndèl ÉdouardLe créole haïtien : morphologie et syntaxe de Suzanne Sylvain – entre questionnements et actualisation [Texte intégral] Le créole haïtien : morphologie et syntaxe by Suzanne Sylvain – Questioning and Updating

Moles PaulValeurs sémantiques de quelques auxiliaires de modalité en créole haïtien [Texte intégral] Semantic Values of Some Modal Auxiliaries in Haitian Creole

Françoise UgochukwuSuzanne Comhaire-Sylvain: The Roman de Bouqui, African folktales in the Caribbean[Texte intégral] Suzanne Comhaire-Sylvain : Le Roman de Bouqui, les contes africains dans les Caraïbes

Kathleen GysselsVeillées noires in Comparison: Le Mariage de Malice and Quiproquo [Texte intégral] Comparaison entre Veillées noires, Le Mariage de Malice et Quiproquo

Varia

Coordonné par Roger Somé

Noël BarbeDe quoi l’écomusée/musée de société est-il le nom ? Jeux de vérité et de pouvoir dans la modernité [Texte intégral] What is the Ecomuseum/Society Museum? Games of Truth and Power in Modernity

Vincent Francis Cyr DjeguedeLa patrimonialisation comme phénomène d’entropie culturelle : des dynamiques créatives des immigrés dans la patrimonialisation en contexte français [Texte intégral] Patrimonialization as a Phenomenon of Cultural Entropy: Creative Dynamics of Immigrants in Patrimonialization in the French Context

Boubacar SambaréLe Lycée Professionnel Yennega et la sauvegarde de la mémoire de l’ouvroir colonial de tapis haute laine de Ouagadougou (1969-2013) [Texte intégral] The Yennega Vocational School and the Preservation of the Memory of Ouagadougou’s Colonial High-wool Carpet Factory (1969–2013)

Quentin ArnoudPatrimonialisation et mémoire de la culture minière [Texte intégral] L’écriture d’un musée dans Les Lampes de Ronchamp de Jean-Paul GouxPatrimonialization and Memory of Mining Culture - Writing a Museum in Jean-Paul Goux's Les Lampes de Ronchamp

Note de lecture

Juliette Facthum-SaintonPetit guide de créole martiniquais, un ouvrage produit par Loïc Jean-Louis et Anne Zribi-Hertz, dans une édition remarquable [Texte intégral] Petit guide de créole martiniquais, produced by Loïc Jean-Louis and Anne Zribi-Hertz, in a remarkable edition