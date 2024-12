Nouvelle revue d’esthétique, 2024/1 n° 33 : "Esthétiques artificielles" (dir. Alexandre Gefen)

Le projet d’œuvres produites par des machines circule depuis longtemps dans l’histoire culturelle — pensons aux trois automates d’art d’Henri-Louis Jaquet-Droz et Jean-Frédéric Leschot produits 1767 et 1774, la Musicienne, le Dessinateur et l’Écrivain, ou à la manière dont le rêve d’une littérature artificielle hante les écrivains depuis la « machine à écrire » du troisième Voyage de Gulliver de Swift (1721). Mais avec la naissance de la cybernétique puis de l’Intelligence Artificielle, les machines créatrices sont devenues des dispositifs réels, qui commencent à peupler nos musées et nos ventes aux enchères depuis le Portrait d’Edmond Belamy, réalisé par le collectif Obvious en 2018.

Que nous dit cette aspiration à dépasser l’humain de l’histoire de la littérature et de l’art ? Quelles en sont les sources et les jalons d’une telle aspiration, de l’influence de la cybernétique sur la French theory au posthumanisme contemporain ? À quoi bon vouloir voir avec les yeux de réseaux de neurones, faire produire des œuvres par des GAN (Generative Adversarial Network) et faire écrire par des LLM (Large Language Models) qui sont capables d’une étonnante réflexivité ? Comment la philosophie esthétique contemporaine se doit-elle de réagir face à de telles créations, qui remettent radicalement en question les concepts traditionnels d’originalité et d’auctorialité et l’ensemble des valeurs esthétiques anciennes centrées sur l’humain ? Comment analyser, attribuer, juger de telles œuvres qui nous font entrer dans ce que l’on a décrit comme « la vallée de l’étrangeté » (Masahiro Mori) ? Peut-on simplement les aimer et en être ému ? Quelles philosophies esthétiques et quelles théories littéraires peuvent accueillir et comprendre de telles innovations, quels aménagements ou quelles révolutions doivent s’opérer ?

Lire en ligne via Cairn…

—

Sommaire

Présentation

Ce que l’intelligence artificielle change à l’art

Par Alexandre Gefen

Études

Réalité, possibilité, nouveauté : ce qui reste de l’inspiration artistique dans les images générées par l’Intelligence Artificielle. Esthétique et sémantique

Par Radu-cristian Andreescu

L’Ekphrasis opératoire : l’effondrement de la distinction texte/image dans l’intelligence artificielle multimodale

Par Hannes Bajohr,

Traduction Carla Marand

Le visible et l’énonçable. L’IA et les nouveaux liens algorithmiques entre images et mots

Par Antonio Somaini

Le gloseur, anticipation critique de l’IA artistique

Par Thomas Michaud

Usurpation de non-identité. Ce que les productions générées par l’IA disent du rapport de l’art à ses objets

Par Bruno Trentini

Esthétiques religieuses artificielles ? « Robots religieux » à l’épreuve des IA génératives

Par Lionel Obadia

Sensibilités plastiques avec Balázs et Simondon. Une piste pour penser l’angoisse de l’automatisation

Par Neda Zanetti

L’inquiétante étrangeté du robot-acteur sur la scène de théâtre

Par Jean-François Ballay

Lady of Shalott revisitée. L’internalisation de la fonction-auteur à l’ère des créations artificielles

Par Clarisse Michaux

Varia

Photographier l’œuvre d’art et son environnement : les « vues d’atelier » de Cy Twombly

Par Anthi-Danaé Spathoni

L’esthétique est née de la rétrogradation (relative) du beau. Contribution à la connaissance de l’œuvre philosophique de Lord Shaftesbury

Par Dominique Chateau

La densité. Essai de caractérisation d’une propriété esthétique

Par Hugo Martin

Hypnos, à l’origine de la vertu thérapeutique de la poésie ?

Par Jean-Jacques Alrivie

Lu, vu, entendu

Christian Accaoui. La Musique parle, la Musique peint. Les Voies de l’imitation et de la référence dans l’art des sons.

2 tomes, Paris, Éditions du Conservatoire, 2020-2022.

Par Simon Chauviré

L’Art des charpentiers japonais. Au cœur de l’architecture en bois traditionnelle

Exposition à la Maison de la culture du Japon à Paris, du 18 octobre 2023 au 27 janvier 2024

Par Georges Iliopoulos

Laurent Buffet. Captation et subversion. L’Art à l’épreuve du capitalisme tardif

Dijon, Les Presses du réel, 2023.

Par Eloïse Frœhly

Livres reçus par la rédaction

—

Date de parution : 23/08/2024.

Date de mise en ligne : 19/09/2024.