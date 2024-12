Christine Dualé (dir.), De l'invisibilité à la visibilité. Visage(s) de l'inconvenant

Le concept de " visagéité ", défini par Gilles Deleuze et Félix Guattari, est un préalable essentiel à toute analyse des stratégies d'extraction du sujet en dehors des normes. Cette notion a d'ailleurs été créée dans le but précis de questionner les rapports du sujet au corps et donc à l'identité. Audacieux, étrange et dérangeant, le rapport entre " inconvenant " et " décentrement " souligne combien les littératures et productions culturelles qui sortent du cadre et de l'ordre établi dérangent et bousculent les standards.Les travaux réunis dans le présent ouvrage s'attachent à analyser les stratégies de " remise à l'ordre " ou de " retour au centre " qui ont été déployées pour faire rentrer dans le rang du convenu, du convenable et de la visagéité, les créateurs même de l'inconvenant. " L'invisibilité et la visibilité " sont étudiés au prisme de " la visagéité de l'inconvenant " dans le domaine des arts (peinture, cinéma, danse), de la littérature, des relations interculturelles et de la ruralité et scrutent avec minutie les représentations protéiformes que peut recouvrir l'inconvenant.

Sommaire

Introduction

Christine Dualé et Anne Garrait-Bourrier

– Countering Improper Visual Representations: Aaron Douglas's Harlem Renaissance Aesthetic

Christine Dualé

– Playing with the Invisible in Visible Victorian Pictures: Erskine Nicol's Caricatures of the Irish (1840-1870s)

Amélie Dochy

– De l'inconvenant au visage de l'indolence : l'exemple de N. Scott Momaday

Anne Garrait-Bourrier

– Les invisibles de " la honte noire " ou la visagéité revisitée par Didier Daeninckx et Esi Edugyan dans Galadio et 3 minutes 33 secondes

Laurence Olivier-Messonnier

– Le décentrement dans la danse postmoderne étatsunienne : une mise en crise de la danse moderne

Claudie Servian

– " Why don't he just tell'em we like hittin' people? " (The Firm, 1988) : le film de hooligans, un genre inconvenant du cinéma britannique

Anne-Lise Marin-Lamellet

– Les masques dans le cinéma de Bertrand Bonello : envisager l'inconvenant

Karine Chevalier

– De l'invisibilité à la visibilité des Pygmées par l'inconvenant : le cas du personnage Gonaba dans Le silence de la forêt d'Étienne Goyémidé

Claude Dikégué

– Représenter la diversité durant et après la dictature au Chili. Minorités sexuelles et de genre : enjeux et conflits dans l'œuvre de Pedro Lemebel et Carmen Berenguer

Tamara Figueroa

– Les inconvenances et les stratégies occidentales de remise à l'ordre dans les relations interculturelles Afrique-Occident : du colonialisme à l'ère postcoloniale

Souleymane Cissokho

– The Tenant of Wildfell Hall, roman scandaleux d'Anne Brontë traduit en français

Isabelle Hervouet

– Tordre l'identité et partir ailleurs

Hélène Fromen

– Une université foraine pour réécrire les marges de la ruralité

Éric Agbessi et Christine Saez

– Visage et corps dans Baise-moi de Virginie Despentes

Orielle Belin

Conclusion

Christine Dualé et Anne Garrait-Bourrier