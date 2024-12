Xavier Alario, L'Esprit des mots

Comment le cerveau appréhende-t-il les mots ? Xavier Alario propose un tour d’horizon des recherches sur le langage et ses mécanismes neuropsychologiques. Derrière notre manipulation quotidienne des mots et des phrases se cache une machinerie de processus cognitifs et d’activités cérébrales. Les avancées des neurosciences ces vingt dernières années en ont transformé notre compréhension.

Explorer le fonctionnement du langage demande une approche pluridisciplinaire. D’un chapitre à l’autre, le chercheur décrit les enseignements complémentaires issus de différentes perspectives : linguistique, psychologie, neurosciences et même éthologie…

Ce livre aborde naturellement la question du traitement verbal par la machine, expliquant en détail l’origine des modèles informatiques du langage.

Du cerveau à la machine, un livre qui permet de progresser dans la compréhension du fonctionnement des mots et du langage.

Xavier Alario est docteur en sciences cognitives, directeur de recherches au CNRS, rattaché au Centre de recherches en psychologie et neurosciences à l’université Aix-Marseille. Ses travaux portent sur la cognition et la neurophysiologie du langage. Il a dirigé l’ouvrage Toutes les questions que vous vous posez sur votre cerveau.

