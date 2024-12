Figures et discours prophétiques (Doctorales Sorbonne Université)

Figures et discours prophétiques

Sorbonne Université - Doctorales de l'ED3 - 22 mars 2025

Amphithéâtre Milne Edwards

Appel à communications pour la journée d’étude sur le sujet « Figures et discours prophétiques », organisée par les doctorants de l’école doctorale III de Sorbonne Université et destinée aux doctorants et jeunes docteurs.



« Il faut convenir que c’est un méchant métier que celui de prophète » – Voltaire

L’activité prophétique renvoie à la fois à une fonction sociale, à un certain rapport au monde, et à un type de discours singulier. Etymologiquement, le prophète est celui qui parle « avant », qui prédit, mais il est surtout celui qui parle « à la place de » la divinité qui l’a choisi pour être son porte-parole auprès des hommes. Il joue donc un rôle essentiel d’interprète de la parole divine, ou, plus largement, d’un ensemble de signes indéchiffrables pour le commun des

mortels. Mais parce que « l’homme du message authentique est l’homme du message impopulaire » (Frye, 1984 : 187), le prophète se heurte à la méfiance, voire à l'hostilité de son

auditoire.

Quant à la prophétie, la parole du prophète, même si elle parle du temps présent, elle est bien souvent perçue par ses contemporains comme anachronique – le prophète est « celui qui parle à contre-temps » (Di Pede, 2021). En raison de son but pragmatique, à savoir émouvoir ses auditeurs ou ses lecteurs afin qu’ils s’amendent, la prophétie implique la mise en œuvre des ressources expressives et pathétiques du langage, ce qui la rapproche de la poésie. Ce rapport privilégié et paradoxal au langage distingue le prophète du mage ou du devin (Neher, 2004) et en fait une figure pleinement littéraire.

De l’intertexte au procédé dramatique

Alors que le prophétisme constitue un phénomène anthropologique et religieux d’importance

en Europe jusqu’au XVIe siècle (Rayne-Michel et Ingegno, 2014), la prophétie s’impose aussi comme un objet littéraire incontournable, en tant qu’intertexte et que modèle rhétorique. Les prophéties (bibliques généralement) font l’objet de pratiques de citation et d’imitation variées, de la parodie aux discours les plus graves. Par ailleurs, tout comme elle dramatise le temps historique, la prophétie dramatise le temps de la fiction romanesque ou théâtrale à travers certaines figures qui permettent d’annoncer les évènements à venir : personnages clairvoyants, motifs (comme celui du songe), figures rhétoriques, etc.(Bournonville et Charles, 2018).

L’avènement de l’écrivain-prophète

La mise à distance progressive du discours religieux dans les sociétés européennes conduit à une laïcisation de la figure du prophète, qui passe du domaine religieux au domaine moral, avant de s’incarner, au XIXe siècle, dans la figure de l’écrivain-prophète. Celle-ci connaît plusieurs variantes, plus ou moins politisées, du « mage romantique » (Bénichou, 1988), guide de l’humanité, au poète visionnaire, inspiré, dont héritent les avant-gardes du début du

XXe siècle. Ces derniers n’entretiennent pas un rapport privilégié avec une divinité, mais un rapport singulier au monde et au langage. « Tout le monde est prophète » résume Apollinaire, et plus seulement quelques élus. Hors d’Europe, les littératures francophones nourrissent

volontiers l’imaginaire prophétique d’autres figures magico-religieuses folkloriques (Chanson, 2009).

Prophétisme et eschatologie

Parallèlement à ce renouvellement de la figure prophétique, le discours eschatologique trouve une nouvelle vigueur à la fin du XIXe siècle. Le pamphlétaire adopte la posture du

prophète de mauvais augure, porteur d’une « vision crépusculaire du monde » (Angenot, 1982 : 337), quand les littératures d’anticipation et de science-fiction transportent sur le terrain politique et scientifique les discours prophétisant la fin d’un monde…

Cette journée d’étude vise à explorer la diversité des formes que peuvent prendre les figures et les discours prophétiques dans la littérature, que l’on considère le phénomène socioanthropologique du prophétisme, le prophète en tant que type, personnage historique ou littéraire, la prophétie en tant qu’objet textuel, genre littéraire, modèle rhétorique ou figure du discours.

On pourra ainsi traiter le sujet selon les axes suivants, ou d'autres encore :

- Prophètes et politique

- Postures prophétiques de l’écrivain

- Rhétorique et stylistique du discours prophétique

- Parole prophétique, parole poétique

- Les personnages de prophète

- Prédire, prophétiser : de la prolepse narrative à la littérature d’anticipation.



Les propositions de communication, d’une longueur de 400 mots maximum, devront être anonymisées, et sont à faire parvenir avant le 17 janvier 2025 à l’adresse suivante :

doctoralesed3@gmail.com

Les communications feront l’objet d’une publication en ligne sur Hypotheses.

La journée d’étude aura lieu exclusivement en présentiel et en français. Les frais de déplacement et de séjour ne seront pas pris en charge.

