Colloque de l'Association des professeurs de français des universités et collèges canadiens - APFUCC (Ontario, Canada)

L'Association des professeurs de français des universités et collèges canadiens (l'APFUCC), fondée en 1956, a pour but de promouvoir l'enseignement et la recherche dans tous les domaines ayant trait à la langue, aux littératures et aux cultures de toute la francophonie. L'APFUCC est ouverte à toute personne pratiquant l'enseignement et la recherche dans ces domaines ainsi qu'aux étudiants des cycles supérieurs. Le formulaire d'adhésion et tous renseignements sur l'association et ses activités se trouvent au site suivant:www.apfucc.net.

Chaque année, l'Association organise un colloque scientifique. En 2025, cette rencontre aura lieu du 27 mai au 30 mai au Collège militaire royal du Canada à Kingston (Ontario) - Canada. Seize ateliers sont proposés pour ce colloque:

Tables-rondes de développement professionnel

2. L'intermédialité au Canada francophone

3. Care ou anticare dans la littérature gaie contemporaine

4. Femmes voyageuses occidentales francophones dans les empires coloniaux (1800-1980)

5. De la table à l'écrit: imaginaire et représentations littéraires de la nourriture

6. Les études littéraires environnementales en contexte français et francophone: quelles pratiques pédagogiques?

7. Utiliser la littérature et les médias pour transmettre les savoirs autochtones

8. Écriture des sexualités de langue française (1990-)

9. Représentations de l'enfance et de l'adolescence dans les littératures d'expression française de l'Asie de l'Est et du Sud-Est et de l'Afrique subsaharienne (XXe et XXIe siècles)

10. Actualités d'Antigone

11. La représentativité des sciences endogènes dans le cinéma

12. Pratiques enseignantes en classe de français langue étrang;re à l'ère de l'intelligence artificielle: vers une éducation 4.0?

13. Imposture et figure de l'limposteur·rice dans les littératures contemporaines

14. La littérature autobiographique du XXI siècle

15. Communications libres

16. L'Occulte littéraire à travers les âges



Les descriptions d'ateliers ainsi que les directives sur la soumission de propositions se trouvent sur le site du colloque: https://event.fourwaves.com/fr/colloque2025apfucc/resumes. La date d'échéance pour l'envoi d'une proposition de communication est le 15 janvier 2025.

Les prix de l'APFUCC seront décernés en 2025 au meilleur ouvrage savant et à la meilleure communication étudiante présentée lors du colloque. Veuillez consulter les règlements du concours 2025 sur notre site: https://apfucc.net/prix-de-lapfucc/

Au plaisir de vous voir à Kingston en mai 2025 !