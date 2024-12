Hyperborea. Revista de ensayo y creación, n° 7, 2024

Hyperborea. Revista de ensayo y creación est une revue numérique annuelle portant sur la littérature, l’art et le cinéma publiée par le Laboratoire Texte, image et société [LabTIS], qui fonctionne dans la Sede Andina de l’Université Nationale de Río Negro depuis 2016.

Les sections de la revue reposent essentiellement sur des critères d’un comité de rédaction en étroite relation avec une direction qui réunissent professeurs et chercheurs de l’Université de Río Negro, l’Université de Buenos Aires, l’Université de La Plata, l'Université de Rosario, l'Université Paris Sorbonne, l'Institut de Recherches Bibliographiques de l'Université Nationale Autonome du Mexique, la Commission Nationale de Recherche Scientifique et Technique du Chili [CONICYT] et le Conseil National de la Recherche Scientifique et Technique de la République Argentine [CONICET]; certains d’entre eux sont aussi traducteurs, écrivains et réalisateurs de films d’auteur.

INDEX

§ Mare Sugenum

• Olivares Valencia, Amanda Leonor. «L’Évasion du sens. L’image en littérature et les limites du langage chez Maurice Blanchot.»

• Pic, Muriel. «Reverenciar el polvo. W. G. Sebald y el archivo.»

• Bergonce, Agustín Alejandro. «Navegando fuera de los mares literarios: un acercamiento al universo transmedia de One Piece.»

• Paolini, Daniela y Mario Rucavado Rojas. «Del Redentor al Demiurgo: Las ilustraciones de William Blake vistas a través de las Meditaciones poéticas de José Joaquín de Mora.»

• Silva, Guadalupe. «Políticas de la forma. Las Escuelas Nacionales de Arte de La Habana, entre la arquitectura, la literatura y el posmodernismo.»

• Brieba, Antonio. «Corolario mortuorio en la investigación de la imagen: El enfoque medial de Hans Belting.»

• Calabrese, Martín Ezequiel. «Los editores españoles y sus publicaciones del Quijote en Argentina durante el franquismo: la edición de EMECÉ, ilustrada por Salvador Dalí y Carlos Alonso (1957 y 1958).»

§ Kino

• Guzmán, Rubén. «Carl Mayer: una luz sensible.»

• Pécora, Paulo. «El uso del fotograma en el cine como suspensión de la ilusión de movimiento.»

§ Manet et Manebit

• Romero, Astrid. «Bajo el sombrero de Zequeira. Sobre tres poemas de Jorge Luis Arcos La Rosa.»

• Arcos La Rosa, Jorge Luis. «Noche de Reyes.»

§ 41° 9’ S 71° 8’ W

• Krutitskaya, Anastasia. «Semblanza de Olga Albértovna Svetlakova.»

• Svetlakova, Olga. «Rulfo en ruso: traducciones de Perla Natánovna Glázova medio siglo después.»

§ Afinidades electivas

• Punte, María José. «Con los ojos abiertos. Escrituras de lo visual en las escritoras sudamericanas.»