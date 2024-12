Parler avec les mort·es, arts et sciences face aux "autres voix" (Metz)

Parler avec les Mort·es, arts et sciences face aux « autres voix »

Responsables scientifiques :

Ophélie Naessens, Mélodie Marull et Renaud Evrard

Équipes : Praxitèle (CREM) et Psyché (Interpsy)

Entendre et faire parler d’autres voix (mort·es, aïeu·les, esprits, fantômes et autres entités) relève d’une expérience dite « exceptionnelle » aux multiples interprétations, au centre de recherches scientifiques et artistiques variées, de la psychogénéalogie à la performance contemporaine en passant par la psychopathologie clinique, la littérature et l’étude du spiritisme. Ces phénomènes dits anomaux révèlent pourtant des éléments fondamentaux dans la construction de notre rapport au monde et à nos morts, sur une dimension individuelle et collective.

Si les acteur·trices scientifiques s’entendent sur la prévalence des expériences exceptionnelles, celles-ci demeurent néanmoins peu comprises par le grand public et marginalisées en dehors de la clinique psychopathologique. La meilleure compréhension de leurs modalités d’apparition et de fonctionnement apparaît comme un défi contemporain face auquel la collaboration arts et sciences ouvre de nouvelles perspectives, notamment sur le plan de la représentation et de la médiation de ces expériences auprès du public.

Depuis 2023, les laboratoires CREM et INTERPSY ont développé des recherches interdisciplinaires autour de la mort, des expériences exceptionnelles et des arts. Cette collaboration est issue d’un constat commun d’un renouveau de l’appréhension de la mort dans le monde contemporain, saisissable à la fois par la place prise par certains vécus habituellement en marge (expériences de mort imminente, lucidité terminale, médiumnité, etc.) et l’élaboration artistique de ces sujets. Selon une approche de clinique interculturelle complémentariste, ces aspects psychiques et culturels se doivent d’être explorés sans être réduits l’un à l’autre.

Dans le domaine de la psychologie, l’impératif de « faire son deuil » en réduisant les relations aux défunts à un devoir de mémoire est remis en cause à la fois par les anthropologues (Despret, 2015 ; Moisseeff, 2021) et les cliniciens (Allouch, 2011 ; Kamp et al., 2020). Nous voyons donc apparaître de nouveaux rituels permettant aux vivant·es d’être en capacité d’accueillir la présence des défunt·es, rituels dont les effets thérapeutiques interrogent (Molinié, 2006). Mais que se passe-t-il lorsque la communication ne s’interrompt pas avec la mort ? Les expériences spontanées de contact avec les défunts — dites « nécrophanies » (Evrard et al., 2021) — se confrontent à des représentations erronées de tels vécus, notamment parmi les professionnels de santé mentale (Evrard et al., 2023). Deux doctorants en psychologie de l’UL mènent des recherches à ce sujet (A. Braun sur l’entente de voix ; R. Jallet sur les nécrophanies). Si les phénomènes d’expériences exceptionnelles ou anomales sont abordés depuis quelques années par les neuroscientifiques, il apparaît aujourd’hui pertinent d’envisager ceux-ci d’un point de vue clinique et psychanalytique, dans la continuité de travaux déjà existants, en particulier ceux de Freud et Ferenczi sur l’occultisme (Perri, 2022). À partir de cette approche, le projet pourra s’ouvrir aux formes ésotériques d’expressions traumatiques.

L’iconographie des entendeur·ses de voix est riche et traverse les champs de la magie, de l’occulte ou du surnaturel. De manière contemporaine, on notera leur collecte et valorisation au sein d’ouvrages (Surnaturelles : histoire visuelle des femmes médiums, Baudouin, 2021) et d’expositions (Cosa Mentale, Centre Pompidou Metz, 2015 ; Betye Saar. Serious Moonlight, Frac Lorraine, 2022). Nous projetons l’enrichissement de l’état de l’art existant par nos perspectives, croisant des recherches scientifiques et artistiques (recherche fondamentale, expérimentale et création artistique) sur les phénomènes mettant en scène des voix autres (mort·es, non-humain·es, etc.). Il s’agira aussi d’envisager cette thématique en regard de notre rapport à la croyance, à l’irrationnel, mais aussi aux corps, aux discours et aux images, tout en interrogeant « le rapport entre l’ésotérisme et l’art contemporain. En particulier, comment les corps exclus (les corps genrés, racisés, politisés) se réapproprient les identités féministes, queer ou décoloniales dans la nuit de l’occulte » (Possédé·e·s, MO.CO. 2021). Ces autres voix relèvent d’une « biodiversité psychique » (Watters, 2010) à préserver, face aux tentatives de désappropriation psychiatriques et sociétales, et cela peut passer par un examen des modalités individuelles et collectives de « réappropriation » de ces expériences.

Le colloque, programmé pour mai 2025 à Metz, vise à approfondir la compréhension des expériences exceptionnelles en croisant les perspectives scientifiques et artistiques pour enrichir l’état de l’art existant.

En combinant les recherches fondamentales, expérimentales et la création artistique, nous souhaitons analyser les expériences exceptionnelles (dont les phénomènes d’entente de voix) et leur impact sur notre rapport à la croyance, à l’irrationnel, aux corps, aux discours et aux images. Nous examinerons notamment comment les corps exclus (genrés, racisés, politisés) se réapproprient les identités féministes, queer ou décoloniales dans le contexte de l’occulte. Notre objectif final est de favoriser une meilleure représentation et médiation de ces phénomènes auprès du public, en ouvrant de nouvelles perspectives de collaboration entre les arts et les sciences.

—

Les propositions de communication pourront s’inscrire dans divers champs disciplinaires tels que l’art, la psychologie, la sociologie, l’anthropologie, et les études culturelles. Elles pourront aborder, entre autres, les sujets et thématiques suivants :

- La culture visuelle et sonore autour des phénomènes exceptionnels et des ententes de voix.

- La déstigmatisation des ententes de voix : enjeux sociétaux liés à la prévention, à l’information et aux soins en santé mentale.

- La réappropriation des identités par les corps exclus et marginalisés (genrés, racisés, politisés) à travers l’occulte et les expériences exceptionnelles.

- La psychogénéalogie et la transmission intergénérationnelle.

- Les perspectives des collaborations entre arts et sciences au sujet des expériences exceptionnelles.

- Les expériences de mort imminente et de lucidité terminale.

- Les enjeux culturels et esthétiques des figures du revenant, des esprits, des fantômes et autres entités.

- Les révolutions du numérique dans le rapport aux disparu·es (intelligence artificielle et survivance, cimetières et hommages numériques…)

- L’histoire et l’étude du spiritisme.

Les propositions de communication titrées et d’une longueur de 300 mots maximum seront accompagnées d’une courte notice bio-bibliographique et envoyées conjointement à :

- ophelie.naessene@univ-lorraine.fr

- melodie.marull@univ-lorraine.fr

- renaud.evrard@univ-lorraine.fr

L’appel est ouvert jusqu’au 30 janvier 2025 aux enseignant·es chercheur·es de toutes disciplines, mais également aux jeunes chercheur·es (masterant·es, doctorant·es, jeunes docteur·es), aux artistes et aux professionnel·les de ces thématiques.

Retour sur les propositions début février.

Colloque les 6 et 7 mai 2025.

La publication des actes du colloque, sous la forme d’un ouvrage de recherche et création, est projetée pour 2026.

—

Bibliographie indicative :

Audinet, G., Bacopoulos-Viau, Godeau, J., Évrard, R. & Méheust, B. (2012). Entrée des médiums, spiritisme et art de Hugo à Breton. Maison de Victor Hugo & Paris-Musées.

Baudouin, P. (2021). Surnaturelles. Une histoire visuelle des femmes médiums. Pyramid.

Bronson, A.A., Hobbs, P. (2011). Queer Spirits. Les Presses du Réel.

Despret, V. (2023). Les morts à l’œuvre. La Découverte.

Evrard, R., Braun, A., Krebs, T., Raffort, C., Robledo del Canto, J.-P. (2023). Representation of voice hearing groups by French mental health professionals. Community mental health journal, 60(3), 572-580. https://doi.org/10.1007/s10597-023-01209-8

Evrard, R., Dollander, M., Elsaesser, E., Cooper, C., Lorimer, D., Roe, C. (2021). Expériences exceptionnelles nécrophaniques et deuil paradoxal : études de la phénoménologie et des répercussions des vécus effrayants de contact avec les défunts. L’Evolution psychiatrique, 86(4), 799-824. https://doi.org/10.1016/j.evopsy.2021.05.002

Edelman, N. (2006). Histoire de la voyance et du paranormal du XVIIIe siècle à nos jours. Seuil.

Possédé·e·s – Déviance · Performance · Résistances, Montpellier, MO.CO Panacée, 2021.

Marull, M. (2022). « “…, es-tu là ?” Les rituels d’invocation comme stratégies d’émancipations » in Le rituel dans l’art, revue Proteus, 19, 32-39.

Pierri, M. (2022). Occultism and the origins of psychoanalysis: Freud, Ferenczi and the challenge of thought transference. Routledge.

Rousseau, P. (dir.) (2015). Cosa Mentale. Art et télépathie au XXe siècle. Centre Pompidou-Metz.

Si Ahmed, D. (2014). Pour une psychanalyse des expériences exceptionnelles. Comment penser le paranormal ? L’Harmattan.

Tracy, S., Ford, A. (2024). Chez les entendeurs de voix. Les éditions L’Hybride.

Watters, E. (2010). Crazy like us: The globalization of the American Psyche. Simon and Schuster.

Comité scientifique :

Mélodie Marull (maîtresse de conférences, CREM)

Ophélie Naessens (maîtresse de conférences HDR, CREM)

Renaud Evrard (maître de conférences HDR, INTERPSY)

Karine Katia Bénac (maîtresse de conférences HDR, LEGS)

Claire Lahuerta (professeure, CREM)

Maryne Mutis (post-doctorante en psychologie, INTERPSY)