Autour de Les Damnés de la terre. À l’occasion des cent ans de la naissance de Frantz Fanon (Univ. des Antilles)

Cercle Frantz FANON

À l’occasion des cent ans de la naissance de Frantz Fanon

Rencontre internationale autour de l’ouvrage Les Damnés de la terre

Du 17 au 20 Juillet 2025

Amphithéâtre Frantz Fanon

Université des Antilles

Campus de Schoelcher

Martinique

—

Le Cercle Frantz Fanon Martinique organise une rencontre internationale l’occasion des cent ans de la naissance de Frantz Fanon, né le 20 Juillet 1925.

L’humanité dans laquelle nous sommes aujourd’hui est globalement dominée par les puissances d’argent. (Pour faire bref disons l’idéologie capitaliste circulant à l’échelle mondiale). Les forces qui diffusent les progrès scientifiques, quels qu’en soient les domaines, créent de l’inégalité et des discriminations de plus en plus criantes.

L’économie n’est point articulée de la même manière partout dans le monde. Or, dans notre monde, les échanges sont de plus en plus manifestes, (Mondialisation dit-on). En réalité, dépendance extrême pour les pays dits « en mal de développement », interdépendance pour les pays dits développés. Et extrême dépendance pour les pays encore colonisés : là où la mise en œuvre des ressources naturelles mériterait d’être exploitées au service de la communauté autochtone.

De nombreux pays en lutte se réclament de Fanon et revendiquent son héritage. Voilà pourquoi il nous parait utile et nécessaire d’inviter des militants de ces pays à partager cet héritage. Comment et pourquoi Les Damnés de la terre est-il, pour nous, décapant et fortifiant ? Comment féconde-t-il nos luttes d’aujourd’hui pour notre libération/émancipation.

Pour le Cercle Frantz Fanon, organiser cette rencontre Internationale à l’occasion du centenaire de la naissance de Frantz Fanon, c’est s’inscrire dans le cadre « d’une pensée neuve » puisant sa force dans ce que nous croyons être son testament : « Les Damnés de la terre ».

C’est pourquoi nous souhaitons accueillir prioritairement des propositions de contribution qui s’inscrivent dans les cinq domaines de réflexions suivants :

1- Le Cercle Frantz Fanon invite des militants de chaque continent à nous dire comment et en quoi le contenu d’analyse de Frantz Fanon dans Les Damnés de la terre leur permet de donner du contenu éthique, du sens politique et de la pertinence à leur lutte de « traquage » des situations de domination et d’exploitation capitaliste sur leur continent.

Il s’agit par exemple, d’examiner la mobilisation d’une ’anthropologie fanonienne sur le continent africain. Ainsi, Il importe d’investiguer les modalités selon lesquelles les formes d’expressions des luttes sociopolitiques se situent au regard des propositions de Fanon. Cette exploration cherchera à cerner la manière dont formes et modèles de luttes laissant apparaître des espoirs d’une sociabilité de solidarité entrent en adéquation avec l’éthique de Fanon dégagée des Damnés de la Terre.

Il importe également d’établir un état de la libération des formes de mimétisme vis-à-vis de l’Europe fermement condamnée dans la conclusion des Damnés de la Terre : « Il nous faut quitter nos rêves, abandonner nos vieilles croyances et nos amitiés d’avant la vie ».

2- Revisiter nos analyses de la situation coloniale dans ce que l’Etat Français appelle les « territoires d’outre-mer ». (Dans l’océan indien, dans l’océan pacifique, dans l’océan Atlantique et même sur le continent sud-américain).

Il s’agit d’interroger la pertinence des propositions de Frantz Fanon dans l’approche et la résolution des problématiques auxquelles ces pays sont confrontés aujourd’hui. Et par conséquent savoir si Frantz Fanon a quelque chose à proposer aujourd’hui dans ces territoires.

3 - Le Cercle Frantz Fanon appelle à revisiter ici, en Martinique, les modes de prise en charge de notre destin collectif.

Les Damnés de la terre, cet ouvrage testament de Frantz Fanon peut-il encore alimenter, vivifier, féconder nos analyses et nos pratiques anticoloniales et anticapitalistes ? Comment se manifeste aujourd’hui, ici et maintenant, la domination coloniale ?

La parole du Cercle Frantz Fanon ne peut être privée de sa dimension action. D’où donc la nécessité d’une utopie libératrice et de son corollaire, des actions de sortie de la soumission structurelle, institutionnelle, politique, économique et bien entendu culturelle.

S’inspirant de la proposition suivante de Fanon : « L’immobilité à laquelle est condamné le colonisé ne peut être remise en question que si le colonisé décide de mettre un terme à l’histoire de la colonisation ». Le Cercle Frantz Fanon invite à réexaminer les articulations suivantes :

Violence/Religion/culture/partis politiques/Syndicats/Cas psychiatriques/ Négritude/

4 - Cette rencontre sollicite également une nouvelle réflexion sur la manière dont Fanon le psychiatre pourrait nous « remettre » sur des voies conduisant à une humanité solidaire.

5- Entendre la parole des peuples dominés et écrasés et celle des exclus.

Considérant que l’ordre dominant et tentaculaire se manifeste toujours en négation de multiples peuples du monde. Le Cercle Frantz Fanon souhaite entendre la parole de plusieurs de ces peuples dominés et écrasés, (par exemple : Palestine, Kanaky, peuples premiers d’Amazonie, de la Caraïbe et d’ailleurs) ainsi que la parole d’autres dominés et exclus.

Le Cercle Frantz Fanon accueille également des propositions de communication qui explorent les thématiques suivantes en s’appuyant sur « Les Damnés de la terre » :

1. Violence dans le contexte national et international (violence légitime)

2. La décolonisation un processus historique

“Dans la décolonisation, il y a donc exigence d’une remise en question intégrale de la situation coloniale” (Frantz Fanon, Les Damnés de la terre)

3. La domination économique : structures et stratégies de résistance.

4. L'imposition culturelle

« L’immobilité à laquelle est condamné le colonisé ne peut être remise en question que si le colonisé décide de mettre un terme à l’histoire de la colonisation », nous dit Fanon.

5. Dettes et réparations

“L’Europe est littéralement la création du tiers monde. Les richesses qui l’étouffent sont celles qui ont été volées aux peuples sous – développés” (Frantz Fanon, Les damnés de la terre)

Critiques des bourgeoisies dans les pays colonisés

6. Grandeur et faiblesse de la spontanéité : la connaissance comme pratique collective dialectique entre organisations politiques et masses.

7. Conscience nationale rôle des élites intellectuelles et artistiques

“On ne peut avancer résolument que si l’on prend conscience de son aliénation” (Frantz Fanon, Les damnés de la terre)

8-Impacts sociétaux et ontologiques du colonialisme sur les peuples colonisés ou néocolonisés aujourd’hui

“Tous les efforts sont faits pour amener le colonisé à confesser l’infériorité de sa culture transformée en conduites instinctives, à reconnaitre l’irréalité de sa nation et à l’extrême, le caractère inorganisé et non fini de sa propre structure biologique” (Frantz Fanon, Les damnés de la terre).

9. Guerre coloniales et troubles mentaux

“La vérité est que la colonisation, dans son essence, se présentait déjà comme une pourvoyeuse des hôpitaux psychiatriques. Dans différents travaux scientifiques nous avons, depuis 1954, attiré l’attention des psychiatres français et internationaux sur la difficulté qu’il y avait à “guérir” correctement un colonisé, c’est-à-dire à le rendre homogène de part en part à un milieu social de type colonial” F (Frantz Fanon, Les damnés de la terre).

—

Les contributeurs adresseront des résumés de 300 mots.

Les résumés des communications seront adressés à Victor Permal aux deux adresses email suivantes victor.permal@wanadoo.fr et cffanonscientifique@gmail.com, avant le 15 février 2025.