"Claude Lefort et le 20e siècle" (podcasts FranceCulture)

Claude Lefort et le 20e siècle

Claude Lefort est un grand philosophe politique du 20e siècle. Il pense la démocratie comme un lieu "vide", et analyse les régimes totalitaires. Sa philosophie contient une véritable théorie de l'écriture. Quelle fut véritablement sa pensée ?

Épisode 1/4 : De "Socialisme ou barbarie" à "Un homme en trop" : le stalinisme décortiquéClaude Lefort fonde "Socialisme ou Barbarie" en 1948 avec Castoriadis. Ce compagnonnage est marqué par des désaccords qui vont mener à une rupture puis une réconciliation. Cette critique de l'URSS se retrouve également dans "Un homme en trop", inspiré de "L’Archipel du Goulag" de Soljenitsyne.LECTURE

Épisode 2/4 : Pourquoi le lieu du pouvoir en démocratie est-il "vide" selon Lefort ?Selon Claude Lefort, la démocratie est un régime inédit. Mais que voulait-il dire quand il affirmait que le lieu véritable du pouvoir en démocratie est "vide" ?LECTURE

Épisode 3/4 : Écrire à l'épreuve du politique"Écrire à l’épreuve du politique" est un recueil de Lefort qui explore le lien entre philosophie politique et écriture face à "l’énigme du présent". Il affirme que le philosophe politique ne cherche pas à convaincre, mais à assumer l’incertitude de son écriture, qui dépasse toute doctrine.LECTURE

Épisode 4/4 : Lefort après Arendt : la perversion de la loi dans le totalitarismeDans "La Complication. Retour sur le communisme", Claude Lefort affirme qu’Hannah Arendt est l’auteur dont il se sent le plus proche. Comme elle, il distingue nazisme et stalinisme, tout en soulignant certains traits communs qui définissent un nouveau type de régime : le totalitarisme du 20e siècle.LECTURE