M.-F. Pellegrin et C. Raymond (dir.), Descartes politique. Nouvelles considérations sur la pensée cartésienne

On n’a pas coutume d’associer le nom de Descartes à la pensée politique, il faut corriger cette erreur. L’œuvre de Descartes ne propose pas de système politique, mais un ensemble de considérations sur des institutions sociales et politiques qui peuvent être étudiées à travers trois axes : la Querelle d’Utrecht, l’épistémologie politique et l’élaboration de la pensée cartésienne des passions.

Table des matières

Préface

Descartes politique par Denis Kambouchner

Première partie : Descartes dans la « Querelle d’Utrecht »

Idées politiques de Descartes : les crises cartésiennes d’Utrecht (1641-1643) et de Leyde (1647-1648) par Theo Verbeek

L’Epistola ad Voetium : une leçon de politique de Descartes ? par Laurence Dupas-Gelin

Descartes, Spinoza et le théologico-politique. Réflexions à partir de la Querelle d’Utrecht par Dan Arbib



Comment l’autorité prend corps. Penser les institutions universitaires et religieuses, des Meditationes à l’Epistola ad Voetium par Clément Raymond

Qui corrompt la jeunesse ? Le scénario platonicien de la Querelle d’Utrecht par Louis ROUQUAYROL

Deuxième partie : Les sciences et les savoirs. Enjeux d’épistémologie politique.

« Et si j’écris en français ». Descartes, Derrida et la « politique de la langue » ? par Olivier Dubouclez



« Disposer les esprits à la douceur et à la concorde » : la philosophie cartésienne comme principe de paix et de civilité par Frédéric Lelong



Descartes dans le labyrinthe de l’affaire Galilée par Édouard Mehl



Admiration et superstition : une lecture des Météores de Descartes par Delphine Bellis



Troisième partie : De la Correspondance avec Élisabeth de Bohême aux Passions de l’âme.

Descartes et Élisabeth : lectures de Machiavel par Antonella Del Prete

Le droit politique dans la lettre sur Le Prince par Alix Grumelier-Faghel

Descartes et les « grands amis de Dieu » par Pierre Guenancia

Faveur, pitié, reconnaissance. Affects et société de Descartes à Spinoza par Pierre-François Moreau.