La littérature et les arts à l’ère des réseaux sociaux (Kairouan, Tunisie)

La littérature et les arts à l’ère des réseaux sociaux

Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Kairouan

Les 11-12 avril 2025

Organisé par le département de Français FLSHK

sous la direction de Dorra Barhoumi

—

Facebook, Instagram, Tik Tok, Twitter, Blog ou blogue, Volg ou vlogue, Podcast, Vidiaste. Ces forums de discussion numérique sont devenus depuis peu de temps les outils de communication les plus accessibles, les plus visibles et parfois les plus lisibles par toutes les tranches d’âge. Il s’agit bien du monde virtuel, numérique et digital des réseaux sociaux qui témoigne d’une révolution technologique sans précédent et qui occupe désormais une place très importante, voire même qui affecte tous les aspects de nos vies dans ce temps jugé être ultramoderne, effectivement, grâce à l’évolution digitale (génération Wifi, Z, Alpha). Le processus numérique des réseaux sociaux, la matérialité et le fonctionnement de ses plates-formes ont rendu leurs accessibilités plus opérationnelles, plus pratiques et de surcroît plus rapides, ce qui explique bel et bien leurs efficacités et l’envergure de leurs diffusions. Ils ont, en outre, ouvert un champ immense d’exploration esthétique, du design interactif à la poésie numérique, en passant par l’art visuel et sonore généré par algorithmes.

L'apparition des réseaux sociaux, il y a plus de quinze ans, et leur expansion rapide ont bouleversé un monde devenu « global » et changé des habitudes millénaires et des comportements. Omniprésents, omnipotents, s’imposant comme un outil puissant pour accomplir toutes les tâches du quotidien, ces réseaux ont entraîné des mutations profondes et rapides qui ont touché de plein fouet le fait littéraire. La diffusion des textes littéraires, leur réception ainsi que les rapports entre les écrivains, les masses et la littérature ont été bouleversés. Les approches théoriques, le rapport texte-image ainsi que la multimodalité du discours numérique et sa dimension pragmatique ont été à leur tour revisités. La nouvelle dimension syntaxique, sémantique, sémiologique et énonciative que l’on découvre sur les réseaux sociaux en redéfinissant notre perception et notre conception de la langue écrite constitue une véritable rupture avec l’ère pré-digitale.

Les blogs littéraires, apparus au début du web et rappelant, par leur format, les magazines spécialisés, sont de plus en plus supplantés par des plateformes dédiées aux communautés de lecteurs. Ces espaces, communément qualifiés de " réseaux sociaux littéraires", permettent à leurs utilisateurs de lister ce qu'ils sont en train de lire, de découvrir de nouvelles recommandations personnalisées et de partager leurs impressions avec des bibliophiles issus d'horizons divers ; Goodreads revendique plus de cent millions de membres, Booknode, qui est plus francophone, plus d'un million.

La littérature n'est toutefois pas l'apanage des plateformes spécialisées ; les amoureux du livre ont ainsi investi les réseaux sociaux "grand public" : la communauté bookstagram sur Instagram, le canal BookTok sur TikTok, pour ne citer que ces deux exemples.

Fait prévisible, ces nouveaux canaux de diffusion dédiés aussi bien aux nouvelles parutions qu'aux auteurs classiques privilégient la brièveté et la concision, ce qui a donné lieu à des communautés spécialisées dans le partage de citations et de courts extraits. Cette poétique du bref et du fragment constitue, pour de nombreux chefs-d’œuvre littéraires et artistiques, une façon de résister aux ravages du temps ; la nouvelle génération étant peu encline aux longues lectures.

Le chamboulement induit par l'omniprésence des réseaux sociaux est, par ailleurs tel qu'on assiste aujourd'hui à l'émergence de nouvelles formes et stratégies d'expressions littéraires, et artistiques, épousent, pour ainsi dire, les exigences techniques et comportementales des géants du numérique ; citons, entre autres, l'exemple de la littérature participative et de la Twittérature ou de l’art et de ses applications ( HD, 4D) comme Pintrest, Tumbler.com, Patreon.com.

Les plates-formes numériques des réseaux sociaux deviennent un champ non seulement de rencontre mais aussi et surtout un lieu modernisé d’échanges romanesques et artistiques, et de réinventions créatives avec une interaction instantanée et percutante qui prouve une énorme évolution depuis l’écriture classique des romans épistolaires, les chroniques journalistiques et la création des œuvres d’art des siècles précédents. L’influence de la langue et de la culture sur la construction du discours verbal a participé à la naissance d’une nouvelle forme technographique en rapport avec la création numérique des réseaux sociaux. Ce sont, de ce fait, les instants où l’imaginaire et la fiction se font création littéraire et artistique et où chacun peut à son tour créer et se réinventer grâce aux outils de la communication numérique des réseaux sociaux.

Ce colloque propose d'examiner les interactions entre les réseaux sociaux, la littérature et les arts, en questionnant l'impact de cette évolution sur la réception, la transmission et la création des œuvres au-delà des canaux traditionnels.

Nous proposons pour ce colloque les axes de réflexion suivants, non exclusifs :

- La littérature et les arts à l’aune des réseaux sociaux.

- Représentations poétiques, romanesques et artistiques de l’univers digital des réseaux.

- La littérature et les arts à l’épreuve des réseaux sociaux et de ses stratégies discursives.

- Adaptation du texte littéraire et des aspects artistiques aux exigences des réseaux : la poétique du fragment, de la brièveté, de la concision, des pratiques brachylogiques (maxime, aphorisme, apophtegme, fragment, citation, proverbe, etc.).

- La culture participative et la création littéraire et artistique des abonnées des réseaux sociaux à travers les parodies, les détournements humoristiques, le Snackable Content, la poésie élégiaque, l’iconisation du langage.

- Multimodalité du discours numérique et dimension pragmatique, syntaxique, séméiologique et énonciative des réseaux sociaux.

- La resocialisation de l’expérience poétique et du fait littéraire de façon générale.

- Les réseaux sociaux comme espace de savoir et de découverte de l’histoire des idées et des civilisations.

—

Calendrier

. Lancement de l’appel à communication décembre 2024

. Date limite d’envoi des propositions : 25 février 2025

. Communication de l’évaluation des propositions par le comité scientifique : 15 mars 2025.

Coordination : Nidhal Mahmoud, Malek Khbou.

—

Comité d’organisation :

Asma Gaddah, Lazhar Aydi, Achraf bel Arbia, Saber Idoudi, Rekaya Nagati, Mustapha Chihani, Fawzi Laarif, Mondher Chafra.

Comité scientifique :

Abderrazak Sayadi, Salwa Ben Hmid, Sonia Zlitni Fitouri, Mansour M’hénni, Ali Abbassi, Mustapha Trabelsi, Mohamed Chargraoui, Radhouan Briki, Chokri Rhibi.

—

Modalité de soumission :

Nous vous remercions de présenter les propositions de communications de la manière suivante :

- Un fichier contenant : le titre de la communication, une courte notice bio-bibliographique ( 300 signes maximum avec indication du nom, prénom et appartenance institutionnelle) et dresse de mail.

- Un ficher contenant : le titre, le résumé de la communication de 3000 signes maximum ;

Et de les adresser à :

depfrancflshk@gmail.com

dorra.barhoumi@yahoo.fr.