Dynamiques de l'oral et de l'écrit (Libreville, Gabon & en ligne)

Dynamiques de l’oral et de l’Écrit dans les villes africaines

Les 24 et 25 avril 2025

en présentiel et / ou par visioconférence

1. Argumentaire

L’environnement urbain africain est marqué par la vie des langues diverses et variées. qu’elles soient orales écrites, qu’elles soient locales ou étrangères, les langues occupent une place remarquable dans les cités. sur les murs, les moyens de transport en commun, les enseignes de diverses natures, dans les quartiers résidentiels ou dans les quartiers populaires, à travers les médias audiovisuels ou numériques, au hasard des situations inattendues ou insolites, les langues sont exploitées de façon multiforme pour faire passer des messages simples, subliminaux, politiques, culturels ou religieux. elles peuvent servir à orienter le riverain visiteur de jour comme de nuit ou le touriste en quête de découverte, d’aventures ou de souvenirs dans le commerce, dans les structures hospitalières, dans les rues, dans les « maquis », dans les « matitis ». parfois, elles témoignent simplement de l’inspiration des artistes à travers des images statiques ou dynamiques qui ne peuvent laisser personne indifférent. les langues dans les villes, ce sont aussi les échanges vifs entre locuteurs dans les médias modernes audiovisuels ou numériques. les débats de société, les débats politiques, les joutes oratoires variées font aussi vivre les langues de façon particulière. il en est de même des éditions d’informations ou de divertissement qui peuvent donner une couleur locale, témoignant du contact des langues et des représentations insoupçonnées issues du métissage culturel. par ailleurs, se déploie la créativité linguistique dans les productions musicales des jeunes et des moins jeunes à travers les problèmes et les sources d’inspiration qui sont les leurs.

Aussi le Groupe de Recherche en langues et cultures orales (GRELACO) et le Centre de Recherche appliquée aux arts et langues (CRAAL) proposent-ils aux contributeurs de travailler sur l’ensemble de ces questions et de plusieurs autres au cours d’un colloque international en présentiel ou par visioconférence. les propositions de communication porteront, entre autres, sur des axes comme :

1. les langues des enseignes dans les villes africaines,

2. les messages des enseignes dans les villes africaines,

3. les sigles, acronymes et abréviations dans l’espace urbain,

4. la cacographie dans l’espace urbain,

5. les langues des médias,

6. les langues de la musique urbaine,

7. les langues en contexte de tourisme,

8. les langues en contexte religieux,

9. les langues dans le sport,

10. les langues des jeunes, etc.



2. Comité scientifique

Louis-Jean Calvet (Université de Provence, France)

Moussa Daff (Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal)

Eugénie Eyeang (École normale supérieure, Gabon)

Daniel Franck Idiata (Université Omar Bongo, Gabon)

Aimée Danielle Lezou Koffi (Université Flix Houphouët Boigny, Côte d’Ivoire)

Jérémie Kouadio N’Guessan (Université Flix Houphouët Boigny, Côte d’Ivoire)

Omer Massoumou (Université Marien Ngouabi, République du Congo)

Pamphile Mebiame Akono (Université Omar Bongo, Gabon)

Patrick Mouguiama-Daouda (Université Omar Bongo, Gabon)

Évariste Ntakirutimana (Université de Butare, Rwanda)

Pierre Ondo Mebiame (Université Omar Bongo, Gabon)

Marielle Rispail (Université Jean Monnet-Saint-Étienne, France)

Mamadou Lamine Sanogo (Cenarest, Burkina-Faso)

—

2. Comité d'organisation

Thierry Afane-Otsaga (Université Omar Bongo, Gabon)

Fabrice Agyune Ndone (Université Omar Bongo, Gabon)

Olivia Binganga (Université Omar Bongo, Gabon)

Mireille Essono Ebang (École normale supérieure, Gabon)

Marcelle Ibinga, ép. Itsitsa (École normale supérieure, Gabon)

Jean-Martial Koïa Kouamé (Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire)

Jean Bernard Mackanga Boulingui (Université Omar Bongo, Gabon)

Paul Achille Mavoungou (Université Omar Bongo, Gabon)

Clarisse Mimbuih m’Ella (École normale supérieure, Gabon)

Danielle Minko mi Ngui (Université Omar Bongo, Gabon)

Pierre-Claver Mongui (Université Omar Bongo, Gabon)

Perrine Mvou, ép. Ongouori (École normale supérieure, Gabon)

Pierre Ndemby Manfoumby (Université Omar Bongo, Gabon)

Édouard Ngamountsika (Université Marien-Ngouabi, République du Congo)

Hilaire Ndzang Nyangone (École normale supérieure, Gabon)

Virginie Ompoussa, ép. Ngari (Université Omar Bongo, Gabon)

Prisca Soumaho (École normale supérieure, Gabon)

Mexcent Zue Elibiyo (École normale supérieure, Gabon)

3. Contacts :

Courriels : mussundafirmin@gmail.com ; john.pambou@gmail.com

4. Soumission des résumés

Les résumés des communications en français, en anglais ou en espagnol devront être soumis en version word aux mails indiqués ci-dessus, au plus tard, le 17 février 2025. ces propositions doivent comporter au maximun 300 mots et inclure les éléments suivants :

-les prénom(s) et nom de l’auteur ou des auteur(s) ;

-la discipline de recherche de l’auteur ou des auteur(e.s) ;

-l’institution de rattachement ;

-les coordonnées (email, whatsapp) ;

-le titre de la communication ;

-la référence de l’axe thématique ;

-l’objectif de la recherche, la méthodologie, les résultats obtenus ou attendus ;

-les mots clés.

5. Frais de participation

70 000 F CFA, soit 107 euros pour les enseignants-chercheurs et chercheurs ;

50 000 FCFA, soit 77 euros pour les docteurs et professionnels ;

25 000 FCFA, soit 39 euros pour les doctorants ;

20 000 FCFA, soit 31 euros pour les masterants.

6. Calendrier des activités

10 octobre 2024, premier lancement de l’appel à communications

29 janvier 2025, second lancement de l’appel à comminications

18 février 2025, date limite d’envoi des résumés

22 février 2025, notification d’acceptation ou de refus des résumés

Du 25 février au 10 avril 2025 paiement des frais de communication

Du 24 avril au 25 avril 2025 déroulement du colloque.