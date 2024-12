Poste de postdoc en histoire de la philologie romane et de la littérature française (XIXe s.), à l'Univ. de Zürich : projet "PARES : Gaston Paris, des archives aux réseaux"

Mise au concours d’un poste de Postdoc : 100 %, 4 ans (1/03/2025-28/02/2029)

Le projet

« PARES : Gaston Paris, des archives aux réseaux » est un projet binational entre la Suisse et la France fondé sur la coopération entre universités et institutions patrimoniales publiques. Il est financé par le FNS et l’ANR pour une durée de quatre ans et dirigé par Ursula Bähler (Université de Zurich) et Muriel Jorge (Université Paris Cité).

PARES entend donner une nouvelle impulsion à la recherche sur l’histoire de la philologie romane à partir des archives de G. Paris (1839-1903), figure majeure de l’établissement et de l’évolution de la discipline en France. Aujourd’hui dispersées dans des fonds isolés, peu exploitables et peu exploitées, il s’agit de réunir ces archives et de les rendre accessibles sur un portail numérique, de manière centralisée et en respectant les principes FAIR. Le portail comprend une base de données, élaborée en France, qui permet d’interroger l’ensemble des documents du corpus et de visualiser leurs relations sous différentes formes. Il inclut aussi des transcriptions et des éditions de documents, dont les aspects techniques sont réalisés en Suisse. Cette partie s’appuie sur le projet « Proto4DigEd : Prototyping Workflows for Digital Editions » financé par swissuniversities et dirigé par U. Bähler (https://www.zde.uzh.ch/de/projects/proto4diged.html).

Le traitement numérique des archives de G. Paris permet de faire apparaître et d’interroger les dynamiques à l’œuvre dans la genèse et la circulation des savoirs et pratiques philologiques. Sur cette base, PARES se fixe deux objectifs répondant à des besoins de recherche majeurs. Le premier concerne l’enseignement de la philologie romane et la diffusion tant nationale qu’internationale des savoirs philologiques. Le deuxième consiste à étudier l’ancrage de la philologie romane dans le paysage littéraire de la seconde moitié du XIXe s. en France. L’exploration de la correspondance de G. Paris révèle l’important réseau d’écrivain·e·s, de critiques littéraires et de professeurs de lettres qu’il fréquentait. La confrontation des conceptions esthétiques de la littérature moderne qu’ils et elles partageaient, souvent éloignées de l’image de la littérature du XIXe s. aujourd’hui dominante, permettra de mieux cerner les enjeux spécifiquement littéraires de la philologie romane à l’époque.

Vos fonctions dans le projet :

- Coordinateur·rice du projet (20%), activité de chercheur·se (80%).

- Chargé·e du volet « Le réseau littéraire de G. Paris », co-chargé·e, avec Ursula Bähler et Muriel Jorge, du volet « Auditrices et créatrices : G. Paris et les femmes ».

- Établissement d’un dossier de qualification (habilitation) dans le domaine de la littérature française du XIXe et/ou de l’histoire de la philologie romane avec un accent supplémentaire en humanités numériques.

Vous possédez

- un doctorat dans un domaine relevant de la philologie romane, de préférence en littérature française moderne ou médiévale ;

- un intérêt poussé pour l’histoire des philologies modernes et l’histoire de la littérature française du XIXe siècle et le travail sur des sources manuscrites de l’époque ;

- un intérêt marqué pour les humanités numériques ;

- une excellente maîtrise de la langue française à l’écrit et à l’oral, et une bonne maîtrise de la langue anglaise à l’écrit et à l’oral ;

- un talent avéré d’organisation ;

- la volonté de travailler en équipe ;

- une méthode de travail efficace, précise et structurée.

Nous vous offrons

- un poste qui vous qualifie dans trois domaines : l’histoire de la philologie romane et l’histoire littéraire du XIXe s., les humanités numériques et la gestion d’un grand projet binational ;

- la possibilité d’établir sur cette triple base votre dossier d’habilitation / HDR ;

- une équipe binationale en contact avec de grandes institutions patrimoniales françaises ;

- une formation en édition numérique (reconnaissance automatique d’écritures manuscrites/HTR, annotation en XML-TEI) ;

- une rémunération et des prestations sociales selon les directives du canton de Zurich pour les post-doctorant·e·s.

Entrée en fonction

Le 1er mars 2025.

Dossier de candidature et délai

Le dossier de candidature sous forme d’un pdf intégral comportant une lettre de motivation, le CV, une copie des certificats ainsi qu’une liste des publications et des conférences est à envoyer à Mme Gabrielle Hess (ghess@rom.uzh.ch), secrétariat, avant le 15 janvier.

Informations, précisions

Pour avoir des informations plus détaillées, envoyez un message à Prof. Dr. Ursula Bähler (ubaehler@rom.uzh.ch).