Francophonia, n° 86 : "Fulgurances et permanence de l’unanimisme. Sept études sur l’œuvre de Jules Romains" (dir. Alessandra Marangoni)

Sommaire / Indice

Alessandra Marangoni, Introduction

Olivier Rony, Récit oral et réalités contemporaines : approches du Vin blanc de la Villette

Augustin Voegele, Jules Romain surréaliste ?

MariaCristina Pedrazzini, Retour à Donogoo-Tonka

Anna Isabell Wörsdörfer, L’éternel retour du faux médecin. Knock sous le signe de l’authentification et de la sérialité

Alessandra Marangoni, Héritage poétique de l’unanimisme. Nouveaux visages de la Muse pédestre

Carminella Biondi, Examen de conscience des Français. Soigner la démocratie pour sauver le monde

Document/Documento

Francis Ponge, « Qualités de Jules Romains » et « Jules Romains peintre de Paris »

Comptes rendus/Recensioni

G. Philippe, Une certaine gêne à l’égard du style (P. Aron)

J.-M. Moura, La Totalité littéraire. Théories et enjeux de la littérature mondiale (V. Quaranta)

M. Quaghebeur, Histoire, Forme et Sens en littérature. La Belgique francophone, III, L’Évitement (1945-1970) (J. Robaey)

M. Yourcenar, « Zénon, sombre Zénon ». Correspondance 1968-1970, éd. J. Brami, avec R. Poignault, collaboration de B. Blanckeman et C. Gaudin ; éd. préfacée et coordonnée par J. Brami et M. Sarde (C. Biondi)

M. Begliuomini, La Méditerranée de Gabriel Audisio. Cartographie d’une idée (M. C. Gnocchi)

J. Gleize, Balzac ininterrompu (M. Ranieri Martinotti)

Notes de lecture/Schede