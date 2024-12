Appel à contributions pour le numéro 3 de la revue Les Annales du Sud

Les Annales du Sud est une revue scientifique internationale bi-modale (physique et en open access) adossée aux Presses universitaires de Ziguinchor (PUZ). Elle est évaluée par les pairs et publiée au rythme d’un numéro par an. Son périmètre disciplinaire est ouvert aux domaines des Lettres, arts et sciences humaines. L’idée de ce périodique est de servir de cadre et lieu d’expression qui correspond au vœu des enseignants-chercheurs pour une meilleure diffusion de la recherche et des savoirs.

Pour la préparation du troisième numéro de la revue, les chercheurs sont invités à soumettre des articles destinés à la section de leur choix dans les champs disciplinaires indiqués. La langue de publication est le français.

Les propositions de contribution, d’une taille de 40.000 signes (7.000 mots) au maximum (espaces, références, bibliographie, etc. y compris), et accompagnées d’un résumé (500 signes maximum) avec 3 à 4 mots-clés, et d’une courte notice biographique, sont à envoyer d’ici le 31 janvier 2025 au plus tard à l’adresse suivante : puz@univ-zig.sn

Les réponses après évaluation seront transmises au plus tard le 15 mars 2025.

La revue peut également recevoir toute l’année vos propositions d’articles inédits en lien avec les domaines disciplinaires évoqués.

Dès réception, les propositions sont examinées par le comité de rédaction avant d’être expertisées à l’aveugle par deux spécialistes du champ étudié si elles correspondent aux exigences de la revue. Les normes à respecter pour la rédaction des articles sont précisées au sein de la note « Instructions aux auteurs » sur le portail des Presses universitaires de Ziguinchor (PUZ). Voir http://www.puzig.uasz.sn.

Les propositions d’articles sont à envoyer par courriel uniquement à :

puz@univ-zig.sn

Pour plus d’information sur la revue :

http://www.puzig.uasz.sn