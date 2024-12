La médiation : formes, discours et enjeux (Le Caire)

Appel à communications

Colloque international

La médiation : formes, discours et enjeux

Faculté des Lettres – Université du Caire

Département de Langue et de Littérature Françaises

Les 4 – 5 Novembre 2025



L’intermédiaire est un acteur connu en littérature comparée

qui s’intéresse tout autant à la comparaison qu’à la relation,

au dialogue entre cultures. Le remplacement de la notion

d’intermédiaire par celle de “médiateur” et l’adoption du mot

“médiation” permet de considérer non plus seulement le

passage de l’inconnu au connu, l’acclimatation de l’étranger,

les transferts interculturels, mais aussi la transformation de ce

qui est tenu pour connu en quelque chose de nouveau.

Le colloque se veut une réflexion interdisciplinaire sur la notion de

médiation, son importance, son impact et ses diverses illustrations à travers

les siècles dans les deux cultures arabe et française. Son apport principal

serait dans ce dialogue entre le point de vue arabe et le point de vue français

sur une des notions qui a suscité le plus de débat depuis la publication de

L’œil en main : Pour une poétique de la médiation (2009) de Daniel-Henri

Pageaux.

Longtemps confiné dans ce rapport entre émetteur et récepteur, entre

destinataire et destinateur ou d’une manière plus générale entre producteur

et consommateur, la conception d’une œuvre qu’elle soit littéraire,

artistique, discursive ou intellectuelle, passe inévitablement par un autre

canal, celui de la médiation. En effet, le rapport entre auteur et lecteur est

rarement direct, il se définit et s’élabore autour d’un médiateur qui favorise

ou entrave le passage de l’œuvre entre les deux instances.

Si la notion de médiation a été d’abord forgée par la littérature

comparée, elle ne tarde pas à intégrer des disciplines multiples dont la

littérature, la linguistique, l’art, la traduction, la civilisation et d’une

manière plus générale tout discours intermédiaire qui tend à rendre

accessible un savoir ou prétend le faire. Que ce discours émane du critique,

de l’exégète, du traducteur, de l’enseignant, du voyageur, de l’intellectuel,

ou même d’une institution qui promeut une langue ou un produit culturel,

il tisse des réseaux de relation entre culture d’origine et culture d’accueil.

Mais, puisque le médiateur ne peut jamais être neutre, son rôle ne pouvant

se limiter à un transfert machinal de savoir d’un point A vers un point B,

et puisque toute lecture porte forcément une part de subjectivité, et est

marquée par l’optique du regardant, il est bien légitime de remettre en

cause la médiation dans ce qui semble être son aspect paradoxal, celui de

la contre-médiation.

Car s’il est important d’explorer toutes les facettes de la médiation

dans ce qu’elle offre de réussi et d’abouti, il n’est pas moins important

d’analyser ses trébuchements et dysfonctionnements. Que dire, par

exemple, d’une traduction tronquée ou faussée ? Que dire d’une préface

qui oriente la lecture vers une destination autre que celle voulue par

l’auteur ? Que dire du discours manipulatoire qui ne voit dans le texte

qu’un prétexte pour une visée établie à l’avance et qui semble étrangère à

l’œuvre ? Autant de formes de contre-médiation qu’il s’agirait d’analyser

et d’en cerner les variations et les invariants afin d’éviter toute vision

simpliste d’une notion qui ne cesse de prendre de l’ampleur et de s’étendre

à toutes les disciplines des sciences humaines et sociales.

Axes proposés :

La réflexion sur la médiation pourrait, dans le cadre de ce colloque,

s’articuler autour des axes suivants :

1) Médiation : Approche diachronique

Cet axe regroupera les travaux centrés sur les formes de médiation à

travers les siècles, les agents de la médiation dans les deux cultures

arabe et françaises, leurs contributions dans ce dialogue millénaire

entre l’Orient et l’Occident, « dialogue » traversé, pourtant. de

conflits et de crises cuisants.

2) Médiation à l’époque moderne :

Les recherches inscrites sous cet axe s’attacheront à analyser les

discours et les textes des médiateurs aux XXe et XXIe siècles :

traducteurs, préfaciers, critiques, voyageurs, intellectuels,

professeurs, didacticiens… Il serait intéressant aussi d’étudier les

figures des médiateurs en contexte fictionnel, voir comment ils sont

représentés dans les romans, par exemple, et le discours métatextuel

qu’ils y entretiennent sur leur propre travail.

3) Médiation et culture numérique :

Il s’agira sous cet axe d’explorer les acquis de la nouvelle

technologie en matière de médiation, tout ce que le numérique a pu

apporter à la circulation des savoirs (groupes de lecture, revues

numériques, notes de lecture, visites virtuelles de musées, blogs…

etc.

4) Médiation et institutions :

La médiation peut prendre une configuration institutionnalisée à

travers des instances telles que la francophonie, les missions

culturelles, les programmes de traduction et/ou de publication, les

maisons d’édition. Cet axe s’interrogera sur le travail de ces

institutions, sur leur rôle en tant que médiateurs sollicités et

dessinant les contours d’une politique culturelle influente.

5) Contre-médiation :

Il s’agira dans cet axe d’examiner les dysfonctionnements de la

médiation qui font circuler, souvent à dessein, un savoir tronqué,

faussé ou manipulatoire: Censure – jugement de valeurs en dehors

des normes esthétiques ou logiques – traductions erronées – fausses

informations – surinterprétation … etc. Autant de discours qui

battent en brèche la médiation en simulant la promouvoir

—

Modalités de soumission des propositions :

Les propositions comportant un titre, un résumé de 300 mots maximum, et

l’axe sous lequel s’inscrit le sujet seront accompagnées d’une courte

biobibliographie et envoyées, avant le 10 Février 2025, conjointement aux

deux adresses suivantes :

colloquedllfcu25@gmail.com

colloquedllfcu@gmail.com

—

Langues du colloque : Français et arabe

Dates à retenir :

- 8 Décembre 2024 : lancement de l’appel à communications.

- 15 Février 2025 : date buttoir de soumission de la proposition de

communication.

- Début Mars 2025 : notification d’acceptation de la proposition de

communication.

- 4 – 5 Novembre 2025 : tenue du colloque.

—

Inscription :

- Intervenants : 1500 L.E (Déjeuners, pauses-café, mallette,

attestation)

- Participants : 500 L.E. (Pauses-café, attestation)

Le transport et l’hébergement sont à la charge des participants.

—

Publication

La publication des articles retenus, après évaluation en double aveugle, est prévue.

—

Comité Scientifique :

ABAZA Hoda (Université Ain Shams, Égypte)

AWAD Aziza (Université du Caire, Égypte)

DARWICHE Zahida (Université de Tripoli, Liban)

DENOOZ Laurence (Université de Nancy, France)

EL HUSSEINI Dima (Université Française – Égypte)

FARGHALI Naglaa (Université du Caire, Égypte)

FATHY Rania (Université du Caire, Égypte)

HAKIM Elweya (Université Ain Shams, Égypte)

HOSNY Aïda (Université du Caire, Égypte)

MEHANNA Gharaa (Université du Caire, Égypte)

MOHARRAM Sahar (Université de Helwan, Égypte)

MOUSSA Sarga (La Sorbonne Nouvelle, France)

OMAR Tahani (Université du Caire, Égypte)

PUCCINI Géraldine (Université de Bordeaux, France)

SEIF EL NASR Hanaa (Université du Caire, Égypte)

YOUNES Ebtehal (Université du Caire, Égypte)

YOUSSEF Christine (Université du Caire, Égypte).