Make, ReMake, Adapt. Perspectives Transculturelles dans et autour de l’Espace Européen (Chypre)

Appel à contributions

Langues du colloque : français, anglais

*English text follows

Ce colloque invite à une réflexion transdisciplinaire sur l’adaptation et les processus de transformation artistique et culturelle à travers le temps, en Europe et dans ses interactions avec d’autres espaces. En examinant les interactions entre création littéraire, artistique et phénomènes culturels, il met en lumière la manière dont les œuvres dialoguent avec des contextes historiques, géographiques et technologiques variés en s’enrichissant de ces influences pour créer des formes nouvelles et originales. L’adaptation est abordée dans son sens le plus large, englobant les transferts entre arts et médias : littérature, cinéma, arts picturaux, théâtre, musique, danse, créations audiovisuelles, numériques, multimédias et performatives.



L’objectif de ce colloque est d’explorer les processus d’adaptation et de transformation artistique et culturelle, en mettant en lumière les interactions entre les pratiques créatives et les dynamiques transculturelles. Il s’agit d’analyser comment les œuvres dialoguent, se réinventent et s’enrichissent dans des contextes variés, et d’interroger des concepts tels que l’intertextualité, l’autorialité, la traduction et les transferts culturels.



Le phénomène des adaptations et remakes est examiné comme un prisme pour analyser les dialogues interculturels et interdisciplinaires. Nous nous pencherons entre autres sur ces questions : comment les créations anciennes, célèbres, inconnues, populaires ou autres, se réinventent-elles pour répondre aux sensibilités actuelles ? Comment la mondialisation et les plateformes numériques influencent-elles ces pratiques ? Quels sont les mécanismes à l’œuvre dans les transferts d’un médium à un autre ?

Ces problématiques seront abordées au cours de deux journées de réflexion dédiées au thème Make, Remake, Adapt. Conçues pour favoriser les rencontres, les échanges et la collaboration entre chercheurs de disciplines variées, ces journées offriront une occasion unique de partager des expériences, de présenter des travaux novateurs et d’identifier des sujets de recherche communes.

Pistes à explorer (suggestions) :



- Adaptation et transferts intermédiaux

- Remakes : dynamique de répétition et d’innovation

- Intertextualité et réseaux de références

- Postcolonialisme et hybridité culturelle

- Technologie et innovation dans l’adaptation

- Réception, public et autorialité

- Adaptation, censure et politique

- Mythes, grands récits et légendes revisités

- Adaptation, éthique et esthétique

- Adaptation dans une perspective historique

- Traduction, adaptation et création

- Collaborations transdisciplinaires et approches interculturelles

- Narrations numériques, technologies de la création et communication interculturelle

- Dialogue interculturel dans les productions théâtrales intermédiales et les performances médiatisées



Les propositions de communication (titre, résumé - 250 mots maximum, notice bio-bibliographique), rédigées en français ou en anglais, sont à envoyer avant le 2 février à Christakis Christofi (christofi.christakis@ucy.ac.cy), Landry Digeon (digeon.landry@ucy.ac.cy) et EuReM (eurem@ucy.ac.cy)



Comité scientifique :

Christakis Christofi (UCY)

David Pinho Barros (U. Porto)

Edward Larkey (UMBC)

Landry Digeon (UCY)

Maria Constantinou Papanicolaou (UCY)



Rejoignez-nous dans cette aventure d'exploration et de découverte au carrefour de l'innovation numérique et de la créativité artistique !



Le comité éditorial d'EuReM sélectionnera un certain nombre d'articles qui seront publiés après évaluation par les pairs, soit dans un volume collectif des actes du colloque, soit dans un numéro spécial.



Frais d'inscription et de participation obligatoires au colloque :

100 euros pour les participants en présentiel, incluant un repas, les pauses café, et la publication des travaux après une évaluation par les pairs.

50 euros pour les participants en ligne, incluant également la publication des travaux après une évaluation par les pairs.



Calendrier :

4 décembre 2024 : Lancement de l’appel.

2 février 2025 : Clôture de l'appel à contributions.

20 février 2025 : Communication des résultats de la sélection.

9 et 10 mai 2025 : Colloque international.

30 août 2025 : Envoi des articles.

30 janvier 2026 : Publication des actes du colloque.

—

English version

International Conference – Hybrid, In-Person and Online

Make, ReMake, Adapt: Transcultural Perspectives in the European and Francophone Space

This conference invites a transdisciplinary reflection on adaptation and the processes of artistic and cultural transformation over time, in Europe and its interactions with other regions. By examining the interplay between literary and artistic creation and cultural phenomena, it highlights how works engage with diverse historical, geographical, and technological contexts, drawing on these influences to create new and original forms. Adaptation is considered in its broadest sense, encompassing transfers between arts and media: literature, cinema, visual arts, theater, music, dance, audiovisual, digital, multimedia, and performative creations.

The objective of this conference is to explore the processes of artistic and cultural adaptation and transformation, emphasizing the interactions between creative practices and transcultural dynamics. It seeks to analyze how works engage in dialogue, reinvent themselves, and become enriched in various contexts, while examining concepts such as intertextuality, authorship, translation, and cultural transfers.

The phenomenon of adaptations and remakes is explored as a lens for analyzing intercultural and interdisciplinary dialogues. We will address questions such as: How do old, famous, unknown, or popular creations reinvent themselves to meet contemporary sensibilities? How do globalization and digital platforms influence these practices? What mechanisms are at play in transfers from one medium to another?

These issues will be addressed over two days dedicated to the theme Make, Remake, Adapt. Designed to encourage meetings, exchanges, and collaboration among researchers from various disciplines, these days offer a unique opportunity to share experiences, present innovative work, and identify common research topics.

Suggested topics for exploration:

Adaptation and intermedial transfers

Remakes: the dynamics of repetition and innovation

Intertextuality and reference networks

Postcolonialism and cultural hybridity

Technology and innovation in adaptation

Reception, audiences, and authorship

Adaptation, censorship, and politics

Revisiting myths, grand narratives, and legends

Adaptation, ethics, and aesthetics

Adaptation in a historical perspective

Translation, adaptation, and creation

Transdisciplinary collaborations and intercultural approaches

Digital storytelling, creative technologies, and intercultural communication

Intercultural dialogue in intermedial theatrical productions and mediated performances

Submission Guidelines:

Proposals for presentations (title, abstract of up to 250 words, and a short biographical note) should be written in French or English and sent by February 2 to Christakis Christofi (christofi.christakis@ucy.ac.cy), Landry Digeon (digeon.landry@ucy.ac.cy) and EuReM (eurem@ucy.ac.cy).



Scientific Committee:

Christakis Christofi (UCY)

David Pinho Barros (U. Porto)

Edward Larkey (UMBC)

Landry Digeon (UCY)

Maria Constantinou Papanicolaou (UCY)

Join us on this journey of exploration and discovery at the crossroads of digital innovation and artistic creativity!

The EuReM editorial board will select a number of papers for peer-reviewed publication, either in a collective volume of conference proceedings or in a special issue.

Conference Registration Fees:

€100 for in-person participants, including a meal, coffee breaks, and publication of proceedings after peer review.

€50 for online participants, also including publication after peer review.

For more information, visit the official conference website.

Timeline:

December 4, 2024: Call for papers opens

February 2, 2025: Submission deadline

February 20, 2025: Notification of selection results

May 9-10, 2025: International conference

August 30, 2025: Submission of articles

January 30, 2026: Publication of conference proceedings.