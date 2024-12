Please scroll down for the English version.

—

Appel à contributions pour le numéro 2/2025 de la revue

Metacritic Journal for Comparative Studies and Theory

Émotions et animaux non humains dans les littératures contemporaines des « francophonies du Nord »

(Belgique, Luxembourg, Suisse, Canada)

Longtemps ignorées, volontairement oubliées (cf. Driscoll et Hoffmann 2017), voire considérées comme inexistantes dans la culture occidentale, les émotions des animaux non humains constituent depuis peu l’objet d’un intérêt traversant plusieurs disciplines. Les humanités environnementales, les neurosciences affectives (Panksepp 1998, 2005, 2011 ; Montag et Davis 2020), les philosophes de l’écologie, du care (Pelluchon 2018, 2020, 2021 ; Laugier 2011, 2012) et du tournant animal (Morizot 2022, De Meyer 2024) ont comme projet d’investigation la vie intérieure des animaux non humains. On s’intéresse ainsi à leurs processus mentaux et à leur capacité à sentir, dans l’objectif de construire une prise de conscience, mais aussi un savoir qui, d’un côté, leur rende la complexité de la vie mentale dont l'imaginaire humain les a dépossédés, et d’un autre côté, engendre chez les humains de la considération envers l’animal, dont nous sommes responsables de protéger l’environnement (Pelluchon 2020).

À la lumière de ces observations, l’objectif de ce dossier est d’interroger les représentations littéraires des animaux dans les « Francophonies du Nord » (Provenzano 2011) à travers le prisme des émotions éprouvées par les personnages animaliers ou par les personnages humains en relation avec ces derniers. Ce numéro est ainsi consacré à la vie affective des « ani-mots » (cf. le projet Animots. Carnets de zoopoétique) ou en lien avec eux dans les littératures belge, luxembourgeoise, suisse et canadienne de langue française – y compris dans les littératures autochtones du Québec, qui réactualisent des visions du monde non occidentales sur la vie et l’agentivité du vivant. Que les bêtes apparaissent « entre les lignes », déchiffrables à partir de traces (cf. Simon 2021 ; Ginzburg 2012), où qu’elles occupent le devant des mondes diégétiques, ce dossier explorera leurs représentations aussi bien sous l’angle des stratégies narratives, stylistiques et esthétiques utilisées pour les illustrer, qu’à travers les relations entre l’animal et les questionnements politiques, culturels et écologiques d’actualité dans notre monde. Les contributions peuvent traiter, entre autres, de la relation entre les émotions des animaux et la zoopolitique (par exemple dans l’illustration de l’élevage industriel ou des abattoirs), des émotions humaines ou animales liées au changement et au déséquilibre climatique (comme l’éco-anxiété provoquée par la diminution du nombre des espèces ou la solastalgie, en tant que malaise lié à la destruction de l’environnement), de la subjectivité et de la vie intérieure des animaux, du rôle des animaux dans la vie affective des personnages humains et des émotions caractérisant les relations entre ces derniers et les bêtes. En outre, le concept de zoopoétique et les émotions animales pourraient être mis en relation avec les thèmes plus larges de la décolonisation, du questionnement des rapports de domination culturelle et linguistique (Casanova 1999) ou de l’héritage culturel.

Le dossier paraîtra en décembre 2025 et sera publié en anglais. Les contributrices et les contributeurs doivent rédiger leur texte directement en anglais, ou être d’accord que celui-ci soit traduit en anglais.

Site web de référence : https://www.metacriticjournal.com/.

Modalités de soumission d’une proposition :

Les propositions de communication ne devront pas dépasser 300 mots et seront accompagnées d’une notice bio-bibliographique d’au plus 200 mots. Elles seront envoyées par courriel au format Word à andrei.lazar@ubbcluj.ro et à diana.mistreanu21@gmail.com avant le 31 mars 2025.

Calendrier de publication :

Date limite pour l’envoi de la proposition : le 31 mars 2025 ;

Notification d’acceptation : le 15 avril 2025 ;

Remise de l’article : le 10 septembre 2025 ;

Évaluation en double aveugle par des experts externes : septembre – novembre 2025 ;

Parution du dossier : décembre 2025.

—

Coordinateurs : Diana Mistreanu (Université de Passau) et Andrei Lazar (Université Babeș-Bolyai de Cluj-Napoca)

—

Ouvrages cités :

Casanova, Pascale. La République mondiale des lettres, Paris, Seuil, 1999.

De Meyer, Thibault. Qui a vu le zèbre ? L’invention de la perspective animale, préface de Vinciane Despret, Paris, Les liens qui libèrent, 2024.

Driscoll, Kári et Eva Hoffmann. « Introduction : What Is Zoopoetics ? », in Kári Driscoll et Eva Hoffmann (éds.), What Is Zoopoetics ? Texts, Bodies, Entanglement, Londres, Palgrave, 2017, « Palgrave Studies in Animals and Literature », p. 1-13.

Ginzburg, Carlo. Threads and Traces. True False Fictive, Berkeley, University of California Press, 2012, trad. de l’italien par A. Tedeschi et J. Tedeschi.

Harchi, Kaoutar. Ainsi l’Animal et nous, Arles, Actes Sud, 2024.

Laugier, Sandra. « Care et perception », in Patricia Paperman et Sandra Laugier (éds.), Le souci des autres, Paris, Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales, 2011, en ligne : https://doi.org/10.4000/books.editionsehess.11728, consulté le 15.11.2024.

Laugier, Sandra. Tous vulnérables ? Le care, les animaux et l’environnement, Paris, Payot, 2012.

Montag, Christian et Kenneth Davis. Animal Emotions. How They Drive Human Behavior, Brooklyn (NY), Brainstorm Books, 2020.

Morizot, Baptiste, Manières d’être vivant. Enquête sur la vie à travers nous, Arles, Actes Sud, 2022.

Panksepp, Jaak. « Affective Consciousness : Core Emotional Feelings in Animals and Humans », Consciousness and Cognition, 14/1, 2005, p. 30-80.

Panksepp, Jaak. Affective Neuroscience : The Foundations of Human and Animal Emotions, Oxford, Oxford University Press, 1998.

Panksepp, Jaak. « The Basic Emotional Circuits of Mammalian Brains : Do Animals Have Affective Lives ? », Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 35/9, 2011, p. 1791-1804.

Pelluchon, Corine. Éthique de la considération, Paris, Seuil, 2018.

Pelluchon, Corine. Manifeste animaliste : Politiser la cause animale, Paris, Payot & Rivages, 2021.

Pelluchon, Corine. Réparons le monde. Humains, animaux, nature, Paris, Payot & Rivages, 2020.

Provenzano, François. Historiographies périphériques. Enjeux et rhétorique de l’histoire littéraire en francophonie du Nord (Belgique, Suisse romande, Québec), Bruxelles, Académie Royale de Belgique, 2011.

Schoentjes, Pierre. Littérature et écologie. Le mur des abeilles, Paris, Éditions Corti, 2020.

Simon, Anne. Une bête entre les lignes. Essai de zoopoétique, Marseille, Wildproject, 2021.

_______

Call for papers for the 2/2025 issue of

Metacritic Journal for Comparative Studies and Theory

Emotions and non-human animals in contemporary literature from the “Francophonies of the North” (Belgium, Luxembourg, Switzerland, Canada)

Long ignored, deliberately forgotten (cf. Driscoll and Hoffmann 2017), or even considered non-existent in Western culture, the emotions of non-human animals have recently become an object of interest across several disciplines. Indeed, the environmental humanities, the field of affective neuroscience (Panksepp 1998, 2005, 2011; Montag and Davis 2020), ecological philosophers, theorists of the act of caring (Pelluchon 2018, 2020, 2021; Laugier 2011, 2012) and advocates of the animal turn (Morizot 2022, De Meyer 2024), amongst others, examine the inner life of non-human animals. They study their mental processes and their capacity to feel, with the aim of building both knowledge and awareness. On the one hand, this project seeks to restore the cognitive complexity of animals that the human imagination has robbed them of, and on the other, its purpose is to foster in humans consideration for animals, whose environment we are responsible for protecting (Pelluchon 2020).

In light of these observations, the aim of this issue is to examine the literary depiction of animals in the “Francophonies of the North” (Provenzano 2011) through the prism of the emotions experienced by animal characters or by human characters in relation to them. This issue is thus devoted to the affective life of literary animals (cf. the project Animots. Carnets de zoopoétique) or in connection with them in Belgian, Luxembourgish, Swiss and Canadian French-language literature – including Quebec’s Indigenous literary output, which revives non-Western worldviews on life and the agency of living organisms. Whether animals appear “between the lines”, decipherable from traces (cf. Simon 2021; Ginzburg 2012), or occupy the forefront of diegetic worlds, this issue will explore their representations both from the angle of the narrative, stylistic and aesthetic strategies used to illustrate them, and through the relationships between the animal and the political, cultural, and ecological questions relevant in today’s world.

Contributions may address, for instance, the relationship between animal emotions and zoopolitics (e.g., in the depiction of factory farming or slaughterhouses); human or animal emotions linked to climate change (for example, the eco-anxiety caused by the decline and extinction of species, or solastalgia, as a malaise linked to environmental destruction); the subjectivity and the inner life of animals; the role of animals in the affective life of human characters; and the emotions characterizing the relationship between animals and humans. We also welcome contributions that link zoopoetics and animal emotions to the broader themes of decolonization, cultural and linguistic domination (Casanova 1999), and cultural heritage.

The issue will appear in December 2025, in English. Contributors must either write their paper directly in English, or agree to have their text translated into English.

Website: https://www.metacriticjournal.com/.

Proposal submissions:

Proposals should not exceed 300 words, and should be accompanied by a bio-bibliographical note of no more than 200 words. They should be sent by e-mail in Word format to andrei.lazar@ubbcluj.ro and diana.mistreanu21@gmail.com by March 31, 2025.

Publication calendar:

Deadline for proposal submission: March 31, 2025;

Notification of acceptance: April 15, 2025;

Article submission: September 10, 2025;

Double-blind evaluation by external experts: September – November 2025;

Publication: December 2025.

Editors: Diana Mistreanu (University of Passau) and Andrei Lazar (Babeș-Bolyai University of Cluj-Napoca).

—

Works cited:

Casanova, Pascale. La République mondiale des lettres, Paris, Seuil, 1999.

De Meyer, Thibault. Qui a vu le zèbre? L’invention de la perspective animale, foreword by Vinciane Despret, Paris, Les liens qui libèrent, 2024.

Driscoll, Kári and Eva Hoffmann. “Introduction: What Is Zoopoetics?”, in Kári Driscoll and Eva Hoffmann (eds.), What Is Zoopoetics ? Texts, Bodies, Entanglement, London, Palgrave, 2017, “Palgrave Studies in Animals and Literature”, p. 1-13.

Ginzburg, Carlo. Threads and Traces. True False Fictive, Berkeley, University of California Press, 2012, transl. from Italian by A. Tedeschi and J. Tedeschi.

Harchi, Kaoutar. Ainsi l’Animal et nous, Arles, Actes Sud, 2024.

Laugier, Sandra. “Care et perception”, in Patricia Paperman and Sandra Laugier (eds.), Le souci des autres, Paris, Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales, 2011, en ligne : https://doi.org/10.4000/books.editionsehess.11728, 15.11.2024.

Laugier, Sandra. Tous vulnérables? Le care, les animaux et l’environnement, Paris, Payot, 2012.

Montag, Christian and Kenneth Davis. Animal Emotions. How They Drive Human Behavior, Brooklyn (NY), Brainstorm Books, 2020.

Morizot, Baptiste, Manières d’être vivant. Enquête sur la vie à travers nous, Arles, Actes Sud, 2022.

Panksepp, Jaak. “Affective Consciousness: Core Emotional Feelings in Animals and Humans”, Consciousness and Cognition, 14/1, 2005, p. 30-80.

Panksepp, Jaak. Affective Neuroscience: The Foundations of Human and Animal Emotions, Oxford, Oxford University Press, 1998.

Panksepp, Jaak. “The Basic Emotional Circuits of Mammalian Brains: Do Animals Have Affective Lives?”, Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 35/9, 2011, p. 1791-1804.

Pelluchon, Corine. Éthique de la considération, Paris, Seuil, 2018.

Pelluchon, Corine. Manifeste animaliste: Politiser la cause animale, Paris, Payot & Rivages, 2021.

Pelluchon, Corine. Réparons le monde. Humains, animaux, nature, Paris, Payot & Rivages, 2020.

Provenzano, François. Historiographies périphériques. Enjeux et rhétorique de l’histoire littéraire en francophonie du Nord (Belgique, Suisse romande, Québec), Bruxelles, Académie Royale de Belgique, 2011.

Schoentjes, Pierre. Littérature et écologie. Le mur des abeilles, Paris, Éditions Corti, 2020.

Simon, Anne. Une bête entre les lignes. Essai de zoopoétique, Marseille, Wildproject, 2021.