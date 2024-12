Adieu à Jacques Roubaud

Jacques Roubaud s'est éteint le 5 décembre 2024 à l'âge de 92 ans. Poète et mathématicien et (comme tel) membre de l'OuLiPo, il avait reçu le Prix Goncourt de la Poésie à une date qui peut surprendre : 2021. Il laisse une œuvre immense qui fait de la poésie de le genre de tous les genres.

On pourra (relire) dans le numéro de Fabula-LhT "La bibliothèque des textes fantômes" l'article que Nathalie Koble et Mireille Séguy lui avaient consacré :

"D'après mémoire. Les proses fantômes de Jacques Roubaud"…

Et dans une autre livraison vouée à "L'année 1996, Annus mirabilis" l'essai signé par Marcel Bénabou :

Oulipo 1966 : le tournant…

Mais aussi dans le sommaire des Colloques en ligne Le négatif de l'écriture. Enquêtes sur le pouvoir de décréer, l'article d'Adrien Chassain :

"Inadvenue possible, consommée, révoquée : autour de trois prépublications du ‘grand incendie de londres’ de Jacques Roubaud"…

Ou encore dans Acta Fabula le compte rendu proposé par Léticia Ding du volume collectif Jacques Roubaud médiéviste, supervisé Nathalie Koble et Mireille Séguy, (Honoré Champion, 2018) :

"Jacques Roubaud & la littérature médiévale : de la fiction à la critique"…

L'équipe d'en-attendant-nadeau, dont certains membres ont accompagné l'œuvre du poète pendant des décennies, lui rend hommage :

En attendant Roubaud…

Avant de mourir ce 5 décembre 2024, jour de ses 92 ans, le poète Jacques Roubaud aura continué d’écrire et de publier des livres réfléchissant aux possibilités de l’écriture, toujours en jouant avec elles. Poèmes «tridents» ou «simples», roman, autobiographie, réflexions et remarques, entretiens, écriture blanche… entre 2016 et 2021, nous lui avons consacré pas moins de sept articles. Un premier hommage sous forme de dossier protéiforme comme son œuvre.

(Photo : © Jean-Luc Bertini)