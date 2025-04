Programme des Agrégations de Lettres 2026

Concours externe de l’agrégation du second degré Section lettres modernes

Programme de la session 2026

Littérature française

Chrétien de Troyes, Cligès, édition de Laurence Harf-Lancner, Champion, « Classiques », 2006, EAN 9782745314130.

François Rabelais, Pantagruel, texte original et translation, édition de Guy Demerson, Points, réédition de 2021, EAN 9782020300339.

Antoinette Deshoulières, Poésies, édition de Sophie Tonolo, Classiques Garnier, « Classiques Jaunes », 2025, EAN 9782406179726, de « Premières pièces publiées », p. 87, au « Recueil Moetjens de 1694 » inclus, p. 425.

Alain-René Lesage, Turcaret et Crispin, édition de Nathalie Rizzoni, Librairie générale française, « Le Livre de poche », 1999, 9782253180005.

Claire de Duras, Ourika, Édouard, Olivier ou le Secret dans Œuvres romanesques, édition de Marie-Bénédicte Diethelm, Gallimard, « Folio classique », 2023, ISBN 978-2-07-299375-6, p. 65 à 337.

Jacques Roubaud, Quelque chose noir, Gallimard, « Poésie/Gallimard », 2011, ISBN 978207042810.

—

Le programme de l’épreuve écrite d’étude grammaticale d’un texte de langue française d’un texte antérieur à 1500 et d’un texte postérieur à 1500 se limite aux passages suivants :

Chrétien de Troyes, Cligès, édition de Laurence Harf-Lancner, Champion, « Classiques », 2006, EAN 9782745314130, du vers 2345 p. 188 au vers 4318 p. 292.

François Rabelais, Pantagruel, texte original et translation, édition de Guy Demerson, Points, réédition de 2021, EAN 9782020300339, du « Prologue de l’auteur », p. 46 au chapitre XVI inclus « Des mœurs et façons de Panurge », p. 198.

Antoinette Deshoulières, Poésies, édition de Sophie Tonolo, Classiques Garnier, « Classiques Jaunes », 2025, EAN 9782406179726, « Recueil de 1695 », p. 257-410.

Alain-René Lesage, Turcaret, édition de Nathalie Rizzoni, Librairie générale française, « Le Livre de poche », 1999, EAN 9782253180005, en entier

Claire de Duras, Ourika, dans Œuvres romanesques (pages 69 à 115), édition de Marie-Bénédicte Diethelm, Gallimard, « Folio classique », 2023, ISBN 978-2-07-299375-6.

Jacques Roubaud, Quelque chose noir, Gallimard, « Poésie/Gallimard », 2011, ISBN 978207042810, en entier.

—

Littératures comparées :

- Première question : « Poésies américaines : peuples, langues et mémoires »

Miguel Ángel Asturias, Poèmes indiens, trad. Claude Couffon et René L.-F. Durand, Gallimard, « Poésie/Gallimard », 1990.

Gaston Miron, L’Homme rapaillé [1970], édition définitive présentée par Marie-Andrée Beaudet, préface d’Édouard Glissant, Gallimard, « Poésie/Gallimard », 1999.

Joy Harjo, L’Aube américaine [An American Sunrise, 2019], éd. bilingue, trad. Héloïse Esquié, Globe, 2021.

- Deuxième question : « Vertiges biographiques (textes et images) »

André Breton, Nadja [1928, éd. revue et augmentée, 1963], Gallimard, « Folio », 1972.

Winfried Georg Sebald, Vertiges [Schwindel. Gefühle, 1990], trad. de l’allemand par Patrick Charbonneau, Arles, Actes sud, « Babel », 2012.

Virginia Woolf, Orlando [Orlando : A Biography, 1928], trad. et éd. de Jacques Aubert, Gallimard, « Folio classique », 2018.

—

Lettres classiques

Littératures grecque et latine

Auteurs grecs

Hésiode, Les travaux et les jours, texte établi et traduit par Paul Mazon, Paris, Les Belles Lettres, C.U.F.

Xénophon, Les Helléniques, livres I et II, texte établi et traduit par Jean Hatzfeld, Paris, Les Belles Lettres, C.U.F .

Sophocle, Tragédies, Philoctète, tome III, texte établi par Alphonse Dain et traduit par Paul Mazon, Paris, Les Belles Lettres, C.U.F.

Longus, Pastorales, Daphnis et Chloé, texte établi et traduit par Jean-René Vieillefond, Paris, Les Belles Lettres, C.U.F.

Auteurs latins

Sénèque, Thyeste, in Tragédies, tome II, texte établi et traduit par François-Régis, Chaumartin, Paris, Les Belles Lettres, C.U.F.

Pline le Jeune, Lettres, livres I et III, in Lettres, tome I, texte établi et traduit par Hubert Zehnacker, Paris, Les Belles Lettres, C.U.F.

Lucrèce, De la Nature, chant I, tome I, texte établi et traduit par Alfred Ernout, Paris, Les Belles Lettres, C.U.F .

Justin, Abrégé des Histoires Philippiques de Trogue Pompée, tome II, livres XI-XVIII, texte établi et traduit par Bernard Mineo, Paris, Les Belles Lettres, C.U.F.

—