Reconnaissances XXI/XX, n° 5, 2024 : "Venger sa race" ? Avant et après Annie Ernaux (dir. Esther Demoulin, Jean-Louis Jeannelle et Françoise Simonet-Tenant)

XXI/XX – Reconnaissances littéraires

Revue dirigée par Thomais Augais,

Servanne Monjour et Alexandre de Vitry

2024, n° 5 – « Venger sa race » ? Avant et après Annie Ernaux

Sous la direction ­ d’Esther Demoulin, Jean-Louis Jeannelle et Françoise Simonet-Tenant



Table des matières

E. Demoulin, J.-L. Jeannelle, F. Simonet-Tenant, « Introduction »

– F. Simonet-Tenant, « Marguerite Audoux et Madeleine Pelletier. Être une écrivaine issue du peuple au début du XXe siècle »

– F. Mathiot, « Écrire sans trahir. Le souci autobiographique de Louis Guilloux »

– J.-K. Paulhan, « Progrès en amitié assez lents. Guéhenno et Paulhan, transclasses de la IIIe République ? »

– H. Sanson, « “Venger sa race” ? Albert Memmi, itinéraire d’un transclasse »

– A. Adler, « Entre exploration du temps et reprise de pouvoir. Variations autour d’un transfert amoureux et social dans Les Années et Le Jeune Homme d’Annie Ernaux »

– J.-Y. Laurichesse, « Écrire depuis l’origine. Deux chemins divergents (Annie Ernaux / Marie-Hélène Lafon) »

– R. Furlanetto Cardoso, « La transclasse comme traductrice dans Les Derniers Jours de la classe ouvrière d’Aurélie Filippetti »

– V. Sauty, « Nicolas Mathieu en transfuge ernausien. Construction et déconstruction médiatiques »

– K. Abiven et L. Véron, « Répétition ou autocorrection ? Variations énonciatives et positionnements politiques du récit de transfuge chez Édouard Louis »

– E. Demoulin et J.-L. Jeannelle, « Entretien avec Yvette Delsaut »

– E. Demoulin et C. Ducournau, « Entretien avec Rose-Marie Lagrave »

– L. Dumont, « Entretien avec Christine Détrez »

– M. Roussigné, « Entretien avec Kaoutar Harchi »