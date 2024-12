Poétique de l’espace-temps (revue Europhonie(s))

Appel à contributions scientifiques et artistiques

Europhonie(s) – Hors-série

Poétique de l’espace-temps

Responsables scientfiques Paolo Dias Fernandes, Clara Saubié & Maxime Vernet.

S’il existe des dialogues inattendus, celui de la physique de l’espace-temps et de la littérature, en est, sans doute, un fameux exemple. Chacune à l’opposé d’un spectre méthodologique qui pourtant considère unanimement la possibilité d’un absolu. Il nous a semblé, opportun, nécessaire peut-être, d’ouvrir un pont entre deux mondes qui semblent hermétiques. L’objectif de ce séminaire est de proposer une réflexion sur les dialogues, esthétiques, méthodologiques et poétiques, qui peuvent se nouer entre les concepts de la physique moderne et l’étude des littératures.

Dans une perspective comparatiste et pluridisciplinaire, il appartiendra aux rédacteurs de proposer un échange dialectique avec pour point de départ un sujet de physique théorique ou une mesure/observation de physique expérimentale. Relier, confronter, appliquer, autant de possibilités s’ouvrent, que ce soit en termes de création ou d’analyse critique, quand il s’agit de discuter l’éventualité d’une poétique de l’espace-temps.

La physique donne une grille de lecture de la réalité. Celle-ci se construit en confrontation avec l'observation, avec les données empiriques issues de la mesure. Elle donne, en somme, un cadre à ce que nous éprouvons chaque jour. C’est une science du comment et en cela elle n’est pas tant éloignée des études littéraires. Ce hors-série assume ainsi deux objectifs : nourrir du fait poético-scientifique nos conceptions de l’espace et du temps et poser les bases d’une réflexion esthétique dans ces mêmes domaines.

Le numéro s’articulera autour de sections thématiques parmi lesquelles et de manière non exhaustive : matière, énergie, temps et espace.

Les propositions mobilisant un contenu hybride entre article scientifique et création poétique seront particulièrement appréciées.

Les propositions de contributions seront transmises avant le 1er mars 2025 à l’adresse suivante (en précisant dans l’objet « Poétique de l’espace-temps ») : contributions@europhonies.eu.