Appel à communications

Colloque annuel du Groupe d’Études Sartriennes

Paris, les 20 & 21 juin 2025

Le Groupe d’Études Sartriennes (GES) lance son appel pour le colloque annuel qui se tiendra les vendredi 20 et samedi 21 juin 2025 à Paris.

L’objectif du GES, qui réunit chaque année une soixantaine de spécialistes de Sartre (universitaires ou non), est de soutenir le développement des perspectives nouvelles sur cette œuvre majeure, de permettre aux enseignant·e·s et aux chercheur·euse·s de présenter leurs travaux en cours et de promouvoir les études sartriennes à un niveau national et international.

Le GES propose aux enseignant·e·s et chercheur·euse·s débutant·e·s ou confirmé·e·s de soumettre une proposition de communication scientifique originale portant sur la pensée et les écrits de Sartre (littérature, philosophie, textes politiques), ou dont l’objet (auteur, question) est en relation directe avec ceux-ci.

Pour l’édition 2025, le GES souhaite encourager deux séries de propositions de communication portant sur « La contingence » et Les Séquestrés d’Altona. Toutes les propositions « Varia » sont également les bienvenues.

I. La contingence

« L’essentiel c’est la contingence[1] » : cette découverte métaphysique de Roquentin constitue le dehors auquel la pensée de Sartre ne cesse de se confronter, vis-à-vis duquel elle ne cesse de se faire violence, l’empêchant de se complaire dans toute image dogmatique. La contingence qualifie le mode d’être de tout existant, son irréductibilité brute à toute essence ou à toute téléologie justificatrice. Loin d’être figée une fois pour toutes, la découverte de la contingence prend le sens d’une expérimentation, d’une exploration sans relâche, dont le manuscrit de jeunesse Empédocle esquisse les linéaments. Cette exploration du motif de la contingence se décline sur divers plans : ontologique (la caractérisation du doublet en-soi/pour-soi, la facticité), esthétique (l’inévidence du Beau, le personnage de Roquentin) ; moral (la réinvention de l’impératif en fonction d’un avenir pur indéterminé), socio-historique (la finitude organique sur fond de rareté matérielle). Outre les moments décisifs que constituent La Nausée et L’Être et le Néant, le colloque souhaite ouvrir la question de la contingence à l’entièreté du corpus de Sartre, afin d’œuvrer à une véritable redécouverte de ce motif sartrien faussement familier.

II. Les Séquestrés d’Altona

Les Séquestrés d’Altona (1959) illustrent, avec Le Diable et le Bon Dieu (1951), l’intérêt de plus en plus présent chez Sartre pour un théâtre historique, qu’il définit comme « un théâtre où tous les sentiments : amour, haine, crainte... et toutes les actions : meurtre, mariage... devraient être donnés à travers la situation [...] historique[2] ». À la différence des Mouches, par exemple, où le recours aux mythes était à l’origine de la distanciation brechtienne, c’est désormais une situation historique, celle de l’Allemagne nazie, qui permet à Sartre de dénoncer obliquement la torture de la guerre d’Algérie. Située en plein conseil de famille, la pièce explore par ailleurs pour la première fois dans le théâtre sartrien les ressorts complexes qui unissent et séparent les membres d’une même famille. À l’occasion de l’inscription des Séquestrés d’Altona au concours de l’École normale supérieure de Paris (épreuve de spécialité), nous souhaiterions (re)lire cette pièce assez peu étudiée pour analyser, entre autres, sa place dans le corpus dramatique de Sartre, sa dimension politique, ses choix dramaturgiques et ses mises en scène existantes.

Les communications, généralement présentées en français, peuvent également l’être en anglais. Dans ce cas, il sera demandé à l’orateur de fournir, à l’avance, un résumé en français à destination des auditeurs du colloque.

Les propositions de communication, qui doivent comporter un titre et un résumé en un paragraphe, sont à faire parvenir au GES pour le 31 janvier 2025. Les communications ne devront pas excéder 30 minutes.

Prière de faire parvenir vos propositions de communication à l’adresse du secrétariat du GES : ges.secretariat@gmail.com">ges.secretariat@gmail.com

Site : http://ges-sartre.fr