Un collaborateur/ une collaboratrice scientifique (Univ. rhénane Friedrich-Wilhelm de Bonn)

L'Université rhénane Friedrich-Wilhelm de Bonn est une université de recherche internationale avec un large éventail de disciplines. 200 ans d'histoire, près de 31.500 étudiants, plus de 6.000 employés et une excellente réputation en Allemagne et à l'étranger : l'Université de Bonn compte parmi les universités les plus importantes d'Allemagne et a été distinguée comme université d'excellence.

Du 01/04/2025 au 31/03/2028 (prolongation est possible le cas échéant) le département de langues romanes de l'Université de Bonn recherche

un collaborateur/ une collaboratrice scientifique (75% ou 100%) en Littératures et Cultures Romanes (français et éventuellement une autre langue romane).

Vos tâches :

• travail sur un projet de thèse ou de post-doc/ d'habilitation

• activité indépendante de recherche et de publication dans le domaine des études littéraires et culturelles,

• organisation autonome de cours dans le domaine de la littérature et des études culturelles romanes (4h de cours/ semaine pour un temps plein, 2h pour un temps partiel),

• activités d'encadrement et d'examen indépendantes,

• Participation aux demandes de recherche et aux projets de la chaire ; collaboration rédactionnelle et organisationnelle aux publications, colloques et activités culturelles,

• Prise en charge de tâches dans le domaine de la gestion administrative de la chaire,

• Prise en charge de tâches dans le domaine de la gestion administrative universitaire.

Votre profil :

• un diplôme de master dans le domaine de la littérature française, de la littérature comparée ou des littératures romanes,

• en cas de qualification pour l'habilitation : doctorat avec mention dans le domaine de la littérature française, de la littérature comparée ou de la littérature romane,

• langue maternelle français, une autre langue romane est un plus,

• esprit d'initiative, compétences sociales,

• le cas échéant, de l'expérience dans l'enseignement universitaire, la publication scientifique et la gestion administrative.

Nous offrons :

• un travail diversifié et exigeant chez l'un des plus grands employeurs de la région,

• des horaires de travail flexibles et la possibilité de travailler partiellement en télétravail,

• des possibilités de formation continue et de perfectionnement,

• un régime de retraite d'entreprise (VBL),

• une très bonne desserte par les transports en commun ou de profiter d'offres de stationnement avantageuses, • une rémunération 13 TV-L.

L'Université de Bonn s'engage pour la diversité et l'égalité des chances. Elle est certifiée comme « familiengerechte Hochschule ». Son objectif est d'augmenter la proportion de femmes dans les domaines où elles sont sous-représentées et d'encourager leur carrière. L’université soutient vivement les femmes qualifiées à présenter leur candidature. Les candidatures seront traitées conformément à la loi nationale sur l'égalité des chances. Les candidatures de personnes qualifiées souffrant d'un handicap sont particulièrement bienvenues.

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, veuillez envoyer votre dossier de candidature dans un seul fichier PDF [CV, liste de l’enseignement universitaire effectué, des conférences et des publications; diplômes (également diplôme du baccalauréat), le cas échéant certificat de doctorat), esquisse de projet de doctorat ou de post doc/ habilitation (environ 1 page), éventuellement une publication exemplaire] avant le 22.12.2024 en mentionnant le numéro de référence 3.2/24/78 à : cjacobi@uni-bonn.de.

L'Université de Bonn ne prend pas en charge les frais de déplacement.