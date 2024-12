Dimensions chronotopiques des récits de vie féminins (Revue Linha d'água)

« Dimensions chronotopiques des récits de vie féminins »

Dossier thématique 38/3 de la revue Linha d'água (Université de São Paulo)

Ce dossier vise à investiguer la construction discursive des récits de vie écrits par des femmes, en tenant compte de l'influence des différentes dimensions chronotopiques sur la constitution des discours.

Selon Bakhtine et du Cercle, le langage est constitué à la fois par des éléments verbaux, internes aux formes du langage, et par des éléments extraverbaux (temps, espace, valeurs, idéologies, histoire, culture, etc.), qui influencent la situation d'interaction discursive et délimitent la construction des discours.

À partir de cette prémisse, dans la lignée des discussions d’Irene Machado (2010) et Yuri Batista Santos (2023), le concept de chronotope proposé par Bakhtine (à différents moments de sa production) nous permet d'identifier, à partir des marques verbales, comment les éléments extraverbaux délimitent la constitution du langage.

Par chronotope, nous entendons la fusion des éléments spatio-temporels et la manière dont ils conditionnent le discours, en donnant une visibilité aux corrélations entre les conditions du "dire", qui le dit, comment il est dit, ce qui est dit (ou même qui ne peut pas le dire, ce qui ne peut pas être dit, etc.).

Dans le cadre du roman d'aventures, par exemple, Bakhtine propose le « chronotope des routes » comme espace-temps dans lequel se déroulent les rencontres et les rebondissements de l'intrigue. L'auteur propose également le « chronotope de la maison », dans le roman biographique, comme un espace qui indique une certaine stabilité, tout en soulignant le facteur de transformation dans la construction des personnages. Dans l’essai « Les formes du temps et du chronotope dans le roman » (1978 [1975]), Bakhtine propose deux chronotopes distincts : le « chronotope interne », espace-temps de la vie représentée, et le « chronotope externe réel » ou « chronotope externe du récit » dans lequel se réalise la vie représentée, qu'il s'agisse de celle d'un tiers (biographie) ou de celle du locuteur lui-même (autobiographie). On peut également penser au « chronotope externe des faits rapportés », l'espace-temps dans lequel les événements rapportés se situent et prennent forme (Santos, 2023, p. 61-62).

De manière générale, notre objectif est de nous pencher sur la manière dont l'unité espace-temps est construite discursivement dans les différents récits de vie écrits par les femmes et comment ces deux variables (espace-temps) façonnent également les conditions de production, de réception et de circulation discursive de ces récits. Nous nous intéressons donc à réfléchir aux singularités dans la manière dont les éléments discursifs, dans les différents chronotopes, marquent les récits de vie produits par des femmes dans divers contextes socio-historico-culturels.

Nous espérons recevoir des contributions qui étudient les récits de vie dans les formes les plus diverses de langage et de matérialités linguistiques et discursives (écrites, orales, audiovisuelles, numériques, entre autres). De même, nous espérons rassembler des articles qui étudient l’écriture féminine dans l'étendue des définitions du terme "femme", en ce qui concerne les définitions de l'identité de genre, de l'orientation sexuelle, de la race, de la culture, de la langue, etc.

À titre d'illustration, et de manière non exhaustive, nous présentons quelques questions à considérer :

– Comment les conditions chronotopiques primaires des événements rapportés influencent-elles la construction discursive des récits féminins ?

– Comment l'espace-temps dans lequel les œuvres ont été produites délimite-t-il la production, la réception et/ou la circulation des discours dans les récits de vie de femmes ? Comment la position socio-historico-culturelle des femmes dans ce chronotope externe marque-t-elle la construction du récit ?

– Comment l’espace-temps construit dans les récits de vie permet-il de visualiser l'interrelation des aspects formels, stylistiques et thématiques dans la construction des discours ?

– Quels chronotopes internes sont les plus significatifs dans la construction interne des récits de vie des femmes dans leurs diverses inscriptions ?

– Comment les dimensions chronotopiques externes se rapportent-elles aux dimensions chronotopiques internes des divers récits de vie féminins ?

– Comment les chronotopes internes/externes des différents récits de vie féminins s'interrelient-ils dans les éléments de leur constitution discursive ?

Ce numéro thématique est donc ouvert aux contributions des chercheurs qui, quel que soit leur domaine d'expertise, problématisent les dimensions spatio-temporelles dans la construction discursive des récits de vie écrits par les femmes.

Linha D'Água accepte les articles en portugais, anglais, français ou espagnol. Les articles non publiés doivent être soumis pour le numéro 38/3 de Linha D'Água via le site web de la revue (http://www.revistas.usp.br/linhadagua) avant le 30/03/2025.

La revue est indexée dans Google Scholar, Web of Science, Latindex, Cite Factor et les répertoires Capes Periódicos, Diadorim et Ibict. Les articles acceptés et publiés en ligne ont un numéro DOI®.

Les règles éditoriales et les numéros précédents de la revue peuvent être consultés à l'adresse suivante : http://www.revistas.usp.br/linhadagua/issue/archive

Les articles soumis doivent être conformes aux directives de soumission du magazine Linha D'Água : http://www.revistas.usp.br/linhadagua/about/submissions#autorresti-tuidores

—

Organisateurs :

- Yuri Andrei Batista Santos (Université Paris Cité)

- Vanessa Fonseca Barbosa (Université de São Paulo)

- Vânia Lúcia Menezes Torga (Université d’État de Santa Cruz)

- Girlandia Gesteira Santos (Université d’État de Santa Cruz)

- Ana Cláudia Guimarães Senna (Université d’État de Santa Cruz).