Charles Dantzig, Théories de théories

Tout le monde aime les théories, ces tentatives de découvrir des lois, des tendances, des unités dans nos vies apparemment si morcelées. Théories de théories se passe en une journée, à partir du moment où, levé, on s’habille (et c’est la « théorie des beaux vêtements »), jusqu’à la fin du jour (et c’est la « théorie du coucher du soleil »). Entre les deux, des théories sur tout ce que l’on appelle la vie, ou du moins la vie comme Charles Dantzig l’entend. « Théories » ne veut pas dire abstrait. Celles-ci se fondent sur des observations, des faits historiques, les remarques des penseurs et des poètes les plus divers. Des expériences sensibles, aussi. De ce livre émane une certaine conception du monde, délivré des idées reçues et des superstitions, cherchant à en capter la moire, à la façon de la moire du tissu, changeante et variée comme la vie.

Sérieux et léger, ludique et grave, comparable à une boîte pleine d’idées, qu’on peut ouvrir à toute heure. Lire magazine.

De courts chapitres virevoltants où se mêlent l’intime et l’universel. Le Point.