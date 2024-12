Contrats doctoraux au sein du laboratoire en humanités numériques (Université de Montréal) et du Groupe de recherche sur les éditions critiques

Le laboratoire sur les écritures numériques (Université de Montréal) et le Groupe de recherche sur les éditions critiques en contexte numérique (GREN) ouvrent trois contrats doctoraux d’un montant de 35 000$ CAD par an pendant 4 ans. La recherche sera réalisée dans le cadre d’un doctorat avec option humanités numériques de l’Université de Montréal (doctorat en littératures de langue française, doctorat en littérature ou doctorat en sciences humaines appliquées). Les candidat·e·s travailleront au sein des équipes du projet de partenariat Revue3.0 et du GREN, au sein du Centre de recherche interuniversitaire sur les humanités numériques, au rythme de 4 jours par semaine.

Les personnes sélectionnées proposeront un projet de doctorat relevant du domaine disciplinaire des humanités numériques et en lien avec l’une des thématiques décrites dans la suite de ce document. Elles auront obtenu une maîtrise/master dans une discipline pertinente et auront les compétences et les intérêts de recherche suivants :

Intérêt pour les méthodologies propres aux humanités numériques ;

Connaissance des enjeux théoriques et techniques de l’édition numérique ;

Intérêt de recherche pour la transmission et la circulation des savoirs ;

Aptitudes pour la recherche et la gestion de projets ;

Maîtrise du français et de l’anglais ;

Des co-tutelles avec des institutions partenaires européennes et canadiennes sont aussi envisageables.

Les candidatures doivent être envoyées au plus tard le 13 janvier 2025 à l’adresse courriel : crc.ecrituresnumeriques@gmail.com (préciser dans l’objet : « Candidature – Doctorat en Humanités Numériques »). Le courriel doit contenir les documents suivants :

Une lettre de motivation ; Un curriculum vitae ; Une ébauche de projet de recherche (500 mots au maximum) ; Un exemplaire de texte scientifique (article publié ou à publier, extrait de mémoire de maîtrise, etc.).

Après une première évaluation des dossiers par le comité de sélection, une liste restreinte de candidat·e·s sera invitée à une audition en vidéoconférence durant la troisième semaine de janvier 2025. La date de début des contrats doctoraux est prévue pour septembre 2025 ou janvier 2026.

Profil n° 1 : Le futur des revues savantes

Inscrit dans le cadre du partenariat Revue3.0 (https://revue30.org/), ce contrat doctoral s'adresse aux projets de thèse qui explorent l'avenir des revues savantes et la place qu'elles occupent dans le monde du savoir. Les formes matérielles d'écriture, de transmission et d'appropriation des contenus scientifiques jouent un rôle central dans la définition de ces dynamiques, notamment en ce qui concerne la légitimation des connaissances, ainsi que dans la détermination des modèles épistémologiques portés par les revues et les communautés qui les habitent.

Les approches relevant des études médiatiques, de la philosophie du numérique, de l'histoire du livre, de l'histoire de la revue scientifique ou encore des théories du nouveau matérialisme et des critical code studies seront particulièrement appréciées (liste non exhaustive). Des connaissances techniques en humanités numériques (éditions numériques, langages de programmation, technologies du web, etc.) seront un atout.

Profil n° 2 : Édition numérique, enjeux théoriques et techniques

Les environnements numériques accueillent désormais la plupart de nos activités culturelles et scientifiques. Dans le domaine des sciences humaines, ils ouvrent la voie à des approches nativement numériques, basées notamment sur l'enrichissement sémantique ou l'analyse computationnelle des textes. Il nous semble ainsi essentiel de mettre en dialogue ces innovations potentielles avec l'héritage épistémologique et conceptuel propre des sciences humaines.

Ce contrat doctoral est destiné à des projets d'édition numérique ou à des projets explorant d'autres formes numériques de production de connaissance accompagnées, dans les deux cas, d'une réflexion sur le rôle joué par les environnements numériques dans la génération des savoirs. Une littératie numérique de base et une connaissance des principales technologies utilisées dans l’édition savante numérique (OCR, HTR, chaînes éditoriales numériques, XML, XML-TEI, outils de stylométrie et de lexicométrie, etc.) constituent des atouts pour l’obtention de ce poste.

Profil n° 3 : Digital classics: l’Anthologie grecque à l’époque du numérique

Les environnements et les technologies numériques restructurent et redéfinissent notre rapport aux textes classiques. C'est dans ce contexte que s'inscrit ce projet doctoral qui s'adresse à des candidat·e·s hellénistes et/ou digital classicists, prêt·e·s à s'approprier le projet d’édition numérique collaborative de l’Anthologie grecque (https://anthologiagraeca.org/).

La recherche explorera librement les dimensions techniques, théoriques ou collaboratives du projet. Le ou la candidat·e définira son propre axe de recherche afin d'apporter un éclairage nouveau sur l’Anthologie grecque, tout en enrichissant le projet existant.

Les pistes de recherche incluent, entre autres : la réflexion sur les dispositifs et outils d’édition numérique en philologie, les dynamiques éditoriales collaboratives, les normes d’encodage et la modélisation des données pour assurer leur interopérabilité, ainsi que les potentialités de l’intelligence artificielle dans ce domaine (sur ce point, cf. notamment le projet Intelligence Artificielle Littéraire qui interroge la manière dont la conception d’algorithmes dédiés à l’identification des variations littéraires peut contribuer à l’élaboration d’une définition explicite et formelle de ce concept).