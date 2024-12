Ligature-29

L’année 2024, la treizième de la revue est marquée par la parution de numéros montrant la connexion du livre d’artiste avec trois sphères différentes, la typographie, le cinéma et la poésie. Nous errons toujours en quête de notre Graal, celui de la définition du livre d’artiste. Un OLNI (objet livresque non identifié) « fondé sur un brouillage perceptif du plastique et du linguistique… par essence, un objet difficilement saisissable », le phénomène du livre en tant qu’œuvre est éclairé par ses diverses apparitions, par des reflets de ses interactions avec d’autres domaines… Dans le numéro présent, nous assistons à la naissance d’un nouveau livre d’artiste, qui se rapporte à l’expérience de la lecture créative du groupe Sphinx Blanc du poème dada l’Ursonate, de Kurt Schwitters, chef-d’œuvre de la poésie sonore. L’approche visuelle présentée ci-dessous consiste dans la « transcription » de l’Ursonate vers le langage des couleurs. De la fusion indissociable du son, de la lettre et de la couleur surgit un amalgame inédit remportant une valeur d’invention. Après la performance du groupe Sphinx Blanc du 28 juillet 2024, le livre d’artiste Uuu-rSoooNaaaaTe est en train de trouver sa forme tangible passant par sa présentation dans la revue Ligature.

Sommaire

Préface

Première rubrique : Discours. "Kurt Schwitters (KS)"- K.S. Repères biographiques - Jean-Pierre Hastaire, « Kurt Schwitters - Ursonate - Kurt Schwitters », essai - Otto Frank, « Revue Merz », article de présentation - Kurt Schwitters, Ma sonate des sons primitifs (« Meine Sonate in Urlauten »).

Deuxième rubrique : Œuvre. "Ursonate lue en couleurs par les artistes du Groupe Sphinx Blanc"- Kurt Schwitters, Ursonate, texte complet (Traduction française des remarques par Anne Arc, formes en couleurs par Serge Chamchinov) - Groupe Sphinx Blanc, « Conception », texte explicatif pour le projet du livre d’artiste 2024 Uuu-rSoooNaaaaTe.

Troisième rubrique : Performance. "Pour une polémique musicale sur Ursonate de Kurt Schwitters. - Dossier avec des extraits du livre d’artiste Uuu-rSoooNaaaaTe

Annexe : « Les artistes du groupe Sphinx Blanc en train de discuter le projet du livre Uuu-rSoooNaaaaTe » (Sergo Sabanadzé, série de trois esquisses 2024)

—

Comité scientifique de la revue (2024)

Caroline Bérenger. Docteur ès Lettres de l’université Paris-IV Sorbonne, chercheur et maître de conférences à l’université de Caen (France).

Serge Chamchinov. Artiste peintre, docteur ès Lettres de l’université Paris-VIII (France).

Felip Costaglioli. Poète, professeur émérite (esthétique du Cinéma) de l’université de St Cloud (États-Unis).

Louise Dupré. Poète, romancière, membre de l’Académie des lettres du Québec (Canada).

Pascal Fulacher. Docteur en Art et sciences de l’art de l’Université de Paris-I Panthéon-Sorbonne, historien du

papier, du livre et de la reliure (France).

Stefania Iannella. Artiste peintre, maître ès Lettres de l’université Paris-IV, critique littéraire et polyglotte (Italie).

Jean-Nicolas Illouz. Professeur des Universités. Littérature française du XIXe siècle (France).

Jean-Claude Mathieu. Professeur émérite de littérature française moderne à l’université Paris-VIII Vincennes

Saint-Denis (France).

Zoé Monti. Docteure ès Lettres de l’université Sorbonne Nouvelle, historienne de l’art, éditrice (France).

Jan H. Mysjkin. Poète multilingue, traducteur (Paris, France/ Bucarest, Roumanie).

Yves Namur. Poète et médecin. Secrétaire perpétuel de l’Académie royale de langue et de littérature

françaises de Belgique.

Anna Samson. Poète, artiste peintre, docteur ès Lettres (France).

Pierre Schroven. Poète, critique littéraire, formation de bibliothécaire documentaliste (Belgique).

Nicolaus Werner. Artiste plasticien, professeur émérite des beaux-arts à l’université de Mayence (Allemagne).