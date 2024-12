Lionel Meney, La sociolinguistique entre science et idéologie

La sociolinguistique est-elle une science exacte ou la caution d’une idéologie ? C’est la question qui se pose à la lecture du manifeste des linguistes atterré·e·s, Le français va très bien, merci (Gallimard, collection « Tracts », 2023, 64 pages).

Dans sa réponse, Lionel Meney passe au crible le traitement d’un certain nombre de sujets – norme linguistique, concurrence de l’anglais, langage SMS, féminisation des noms de profession, écriture inclusive… Il démonte la prétention à l’objectivité scientifique affichée par ce collectif d’enseignants-chercheurs.

Les nombreuses inexactitudes commises et les non moins nombreux glissements des faits vers les jugements de valeur montrent la nature idéologique de leur point de vue. Ce qu’eux-mêmes finissent par reconnaître, en fin de compte.

Table des matières…

—

Docteur ès lettres, linguiste et lexicographe, Lionel Meney a étudié à la Sorbonne, à l’École normale supérieure de Saint-Cloud et à la Faculté de philologie de Léningrad (Saint-Pétersbourg). Il a enseigné le français, le russe et la traduction au département de Langues, linguistique et traduction de l’Université Laval à Québec. Il est l’auteur du premier dictionnaire bivariétal français du Québec-français de France et d’ouvrages sur les idéologies linguistiques québécoises. Dernière publication : Le naufrage du français, le triomphe de l’anglais. Enquête (en coédition des Presses de l’Université Laval, Québec, et des Éditions Hermann, Paris, 2024).