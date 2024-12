7e colloque international de la Faculté des Arts de Mutah University (Jordanie)

Nous invitons les chercheurs à soumettre leurs contributions au 7e colloque international de la faculté des Arts « langue et littérature comme plateforme d’interaction des civilisations » (LPCI) qui se tiendra du 23 Avril au 25 Avril 2025 à Mutah University (Jordanie), et portera sur les différents aspects de la linguistique générale et appliquée ainsi qu’aux études de traduction.

LPCI 2025 est un événement académique de premier plan conçu pour rassembler des universitaires, des chercheurs et des praticiens du monde entier afin d’explorer les dernières avancées dans le domaine de la linguistique et de la littérature. L’objectif principal du colloque est de favoriser la collaboration et l’échange intellectuel entre des chercheurs issus de divers horizons théoriques et diverses traditions de recherche.

— Les principaux thèmes de la linguistique comprennent (sans s’y limiter) :

Phonétique / phonologie

Syntaxe

Morphologie

Sémantique/pragmatique

Analyse du discours

Acquisition de la première/deuxième langue

Psycholinguistique/Neurolinguistique

Sociolinguistique/Bilinguisme

Linguistique appliquée

Études de traduction

— Les thèmes principaux de la littérature comprennent (sans s’y limiter) :

Critique littéraire et littérature comparée

Études d’art dramatique et de théâtre

Études féministes et de genre

Études identitaires et culturelles

Littérature et arts visuels

Littérature coloniale et postcoloniale

Littérature d’enfance

Ethnicité et identité nationale

Littérature mondiale et études autochtones

Littérature moderne et postmoderne

—

Conditions de participation :

Le résumé suivi de 5 mots clés, ne doit pas dépasser les 400 mots et doit être rédigé en Times New Roman, taille 12.

Le participant doit indiquer les informations suivantes sur la page du résumé : le titre de la recherche, le nom, le titre académique et l'institution d’affiliation.

Le participant doit remplir le formulaire et le soumettre avec le résumé.

Le CV limité à une page, doit être joint avec le résumé.

Le comité scientifique du colloque sera chargé d'examiner les résumés de manière continue à partir de la date de soumission et jusqu'au 20 janvier.

Le comité se réserve le droit d'accepter ou de rejeter la soumission.

Les résumés sont à envoyer à : Mu_Arts_conf@mutah.edu.jo. / rania11@mutah.edu.jo

Une copie électronique du virement doit être envoyée par WhatsApp à : +962 790201331

—

Frais d’inscription :

Participants jordaniens et/ou résidant en Jordanie : gratuit

Participants non jordaniens ou résidant à l’étranger : 300 dollars

Les frais d’inscription (300 dollars) couvrent : l’hébergement, le transport et les repas.

Les frais d’inscription au colloque seront payés au nom de l’Université de Mutah/Conférence de la Faculté des arts

Numéro de compte (TBD) / Cairo Amman Bank (IBAN: JOCAAB12900000000138146)



Contacts :

Prof. Rania Al-Agarbeh, Présidente du comité d’organisation

Dr. Mohammed Malahmeh, Membre du comité d’organisation.