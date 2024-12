Rencontre autour du numéro de Francophonia sur "Les œuvres de jeunesse" sous la dir. d'Ilaria Vidotto (Rome)

Le numéro 85 de Francophonia consacré aux œuvres de jeunesse (dir. Ilaria Vidotto) fera l'objet d'une rencontre à Rome, à "Più libri più liberi", Fiera della piccola e media editoria, grâce au CRIC-Coordinamento delle riviste italiane di cultura.

Après une brève introduction par Maria Chiara Gnocchi, directrice de Francofonia, Ilaria Vidotto et Marine Aubry-Morici dialogueront autour du thème "Cos'è un'opera giovanile? Qualche risposta dalla francesistica"; ce sera l'occasion de présenter l'avant-dernier numéro paru de Francofonia (85), intitulé Les œuvres de jeunesse. Enjeux stylistiques, sociopoétiques et éditoriaux d'une catégorie problématique et dirigé par la même Ilaria Vidotto: