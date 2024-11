Jean Dutourd, Le Déjeuner du lundi

Édition et postface de Max Bergez.

« Mon père, qui a le goût de la tradition, nous réunit à déjeuner tous les lundis, mon oncle et moi. Mon père est auvergnat, mon oncle bourguignon. Moi, je suis le fils de mon père et le neveu de mon oncle. »

Réplique après réplique, coup de fourchette après coup de fourchette, ce roman autobiographique presque tout en dialogues nous invite à un festin fait de bric et de broc dans le Paris de l’immédiat après-guerre encore rongé par le marché noir et la disette. Les plaisanteries fusent, les traits d’esprit pétillent, et tout un art de vivre renaît en compagnie de trois personnages savoureux : le père, l’oncle et Dutourd lui-même.

D’une originalité et d’une drôlerie sans pareilles, nimbé d’une envoûtante étrangeté remarquée par Thomas Mann, Le Déjeuner du lundi n’a rien perdu de sa fraîcheur et demeure une œuvre novatrice et inspirante.

Devenu célèbre avec Au Bon Beurre (prix Interallié 1952), Jean Dutourd (1920-2011) est l’un des écrivains les plus surprenants de sa génération. Écrit en 1946 et paru l’année suivante, Le Déjeuner du lundi est son deuxième livre et son premier roman.