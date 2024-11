"Molière et Shakespeare s'affrontent en maillots de rugby" (Actualitte.com)

"Vous pensiez que la rivalité entre la France et l’Angleterre se limitait au rugby ? À l’approche des fêtes, Sports d’Époque et la Comédie-Française prouvent le contraire, et viennent de lancer le match le plus inattendu de l’année : Molière contre Shakespeare, dans une collection textile qui mélange théâtre et... placards à maillots.

La littérature se fraie un chemin dans les rayons de prêt-à-porter. Après Zara et Jennyfer, qui avaient déjà sauté sur l’idée, c’est maintenant Sports d’Époque, marque française spécialisée dans les maillots et polos de rugby et de football, de jouer la carte culturelle en collaborant avec la Comédie-Française. […]

Si la Comédie-Française a déjà collaboré avec des marques de textile, comme la maison Saint James pour créer une collection de vêtements inspirés de l’univers théâtral, c’est la première fois qu’elle s’associe à l’univers sportif. L’objectif est double : « Associer le sport et la culture, autour des valeurs communes d’authenticité et d’excellence », peut-on lire sur le communiqué.

D’un côté, le bleu profond de Molière, avec son écusson « Coq Rugby 1917 » et le nom de l’écrivain floqué au dos du maillot, à la manière d’un grand sportif. De l’autre, le blanc immaculé de Shakespeare, orné d’une rose anglaise vintage 1910 brodée sur le cœur : une référence esthétique et symbolique liée au style de l’époque édouardienne – où la rose était un emblème de l’Angleterre – bien que Shakespeare lui-même soit mort en 1616. […]"

Lire la suite sur Actualitte.com…