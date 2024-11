Les enjeux des œuvres musico-scéniques du XXe siècle à nos jours : performance, trace et hybridation (Strasbourg)

Appel à communications pour le colloque "Les enjeux des œuvres musico-scéniques du XXe siècle à nos jours : performance, trace et hybridation" qui se déroulera à l'Université de Strasbourg le 20 et 21 mars 2025.

Vous trouverez dans le lien suivant toutes les informations importantes : https://seafile.unistra.fr/f/beda1bdae66f437e9e6f/

—

Opéra, ballet, théâtre musical, théâtre instrumental, musical, ne sont que quelques catégories clés pour identifier les multiples genres musico-scéniques qui ont proliféré tout au long du 20e siècle. Les œuvres identifiées au sein de ces genres présentent certaines caractéristiques communes : elles sont hybrides, c'est-à-dire qu'elles résultent de la confluence de différentes formes artistiques (théâtre, musique, littérature, danse, etc.) ; elles répondent plus ou moins à une trace (qu'elle soit graphique, phonographique ou vidéo-phonographique) ; leur représentation dépend d'une « mise en scène » qui produit une actualisation/réinterprétation continue de l'œuvre (dans certains cas, elle modifie même les symboles qui figuraient à l'origine dans celle-ci). Ce colloque invite les chercheurs, les compositeurs et les interprètes à explorer les aspects formels, esthétiques, historiques et sociaux des genres, des styles et des œuvres spécifiques qui peuvent être inclus dans la vaste catégorie des « œuvres musico-scéniques ». Il s'agit d'éclairer différents points de vue, de questionner la manière dont la musique est modélisée à travers les prismes de la performance, de la trace et de l'hybridation.

Soumission des propositions :

Nous encourageons les contributions sous forme de communications, posters, ou performances (durée 20 min). Les propositions (300 mots maximum) doivent inclure un titre, une brève présentation de l’argument et une biographie de l'auteur(e). Merci de soumettre vos propositions avant le 20 janvier 2025 à l’adresse suivante : lucianarcolombo@gmail.com.

Comité scientifique : Alessandro Arbo, Mathieu Schneider, Maud Pouradier, Hélène Marquié, Guillaume Sintès, Diane Cardot et Luciana Colombo.

Langues : Les communications peuvent être présentées en français ou en anglais.

Contact : diane.cardot@gmail.com

Diffusion : Revue Musique en acte (en ligne), captation vidéo