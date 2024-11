(Ré)écriture(s) et réception(s). Forum APEF 2025 (Univ. de l'Algarve)

Forum APEF 2025 - (Ré)écriture(s) et réception(s)

Université de l’Algarve- Faculté des Sciences Humaines et Sociales

Les 27-28 octobre 2025

Depuis toujours, nombreux sont les artistes qui insistent sur le travail artistique et littéraire en tant que tâche infinie et non finie. Nombreux sont aussi les critiques qui sont amenés à s’interroger sur l’œuvre in(achevée) et l’écriture inachevée. Le cas des travaux menés par l’ITEM (Institut des Textes et Manuscrits Modernes) sont bien illustratifs. Les vers de Boileau évoqués en épigraphe ne font que renforcer l’idée que la création est le fruit de bien des remaniements. Qui dit remaniements dit ajouts, césures, emprunts, imposés soit par le regard critique du créateur artistique lui-même, soit par l’(auto)censure sociopolitique, idéologique et médiatique. Que se passe-t-il lorsque ce travail de remaniement dérive d’un geste créateur dans un processus de réécriture ? Quels enjeux esthétiques, poétiques, voire politiques, sont à la base d’un tel geste artistique, et comment la critique doit/peut-elle les appréhender et les décrire ?

La critique génétique, la mythocritique et la littérature comparée ont ouvert depuis des décennies de nouvelles voies d’approche du phénomène de réécriture en littérature et dans les arts, notamment dans les arts de la scène et les arts cinématographiques.

Le Forum APEF 2025, à réaliser à l’Université de l’Algarve, du 27 au 28 octobre 2025, en partenariat avec le Master en Processus de Création de la Faculté des Sciences Humaines et Sociales, le CIAC (Centre de recherche en Arts et Communication) de l’UAlg et l’ILCML(Institut de Littérature Comparée Margarida Losa) de l’Université de Porto, entend creuser encore davantage l’étude des pratiques littéraires et artistiques de réécriture dans la culture française et francophone et leurs contacts avec l’étranger. Il s’agit de repérer les singularités inhérentes à chaque projet artistique et sa dimension palimpseste (Genette, 1982), située entre tradition et innovation, ce qui revient à revisiter la question de l’originalité et celle de la réappropriation.

Nous invitons les chercheurs et chercheuses qui s’intéressent à ces questions à se joindre à nous et à proposer des études d’une « lecture actualisante » (Citton, 2007) sur la genèse, les modalités, les supports et les formes de l’acte de réécrire dans le champ culturel français et francophone, et leurs répercussions sur d’autres espaces culturels en contact avec celui-ci, en fonction des diversités culturelles, géopolitiques et idéologiques. Afin de recentrer ces questions sur les modes de création et de transmission liés à l’héritage culturel, à une volonté d’actualisation, ou bien à une opération d’instrumentalisation, nous invitons les chercheurs à travailler autour des 3 axes suivants :

1) Réécriture et littérarité : études autour de la(des) définition(s) de réécriture et de ses enjeux sur le fait littéraire, entendue comme des « modalités de reconfiguration » (Gély, 2015), des pratiques scripturales dans une dimension interdisciplinaire à la croisée entre la linguistique, la littérature, la critique génétique, la stylistique, la poétique, la traduction et la réception.

2) Réécriture et transposition générique : études sur les pratiques de réécriture et de traduction intersémiotique. Par exemple : du texte littéraire à la scène théâtrale, au cinéma, à la musique, à la bande dessinée, etc., notamment par l’intermédiaire d’une approche médiapoétique qui interroge les réseaux de création, les supports de diffusion, les circuits et les représentations médiatiques du fait littéraire. Comment encadrer les phénomènes de spectacularisation et de dramatisation ou ceux de narrativisation, y compris par rapport à la question des droits d’auteurs, et quels effets de sens produisent-ils sur l’interprétation et la réception de l’œuvre-source et des recréations ?

3) Réécriture et critique génétique : études sur les processus de (re)création des œuvres engageant une pratique de réécriture quelle qu’elle soit : pastiche, plagiat, emprunt, parodie, imitation, version, adaptation, réécriture d’un mythe, relecture et permutation intertextuelle, etc. Dans cette approche, une attention particulière sera portée à l’avant-texte, aux manuscrits, aux brouillons (textuels, scéniques), à différentes étapes de l’écriture à plusieurs mains, à la constitution de l’Archive, à la réécriture du canon, à la réélaboration post/décoloniale des thématiques et des classiques, etc.

Bibliographie indicative :

Backès, Jean-Louis (2008). « Quelles réécritures pour les mythes antiques ? », In Peter Schnyder (dir). Métamorphoses du mythe. Réécritures anciennes et modernes des mythes antiques. Paris : L’Harmattan.

Bouillaguet, Annick (1984). « Une typologie de l’emprunt », Poétique, n°80, pp. 489-497.

— (1996). L’écriture imitative. Pastiche, parodie, collage. Paris : Nathan.

Brunel, Pierre (1992). Mythocritique : théorie et parcours. Paris : Presses universitaires de France.

— (2003). Mythopoétique des genres. Paris : PUF.

Cassin, Barbara (2016). Éloge de la traduction : compliquer l'universel. Paris : Fayard.

Citton, Yves (2007). Lire, interpréter, actualiser : pourquoi les études littéraires ? Paris : éditions Amsterdam.

Compagnon, Antoine (1979). La seconde main ou le travail de la citation. Paris : Seuil.

Gauvin, Lise (2013). « Le palimpseste francophone et la question des modèles ». In Lise Gauvin, Cécile Van den Avenne, Véronique Corinus et Ching Selao (dir.). Littératures francophones, parodies, pastiches, réécritures. Lyon : ENS Éditions.

Gély, Véronique (2015). « Personnage, mythe, enfance : quelques notes introductives ». In Nathalie Prince et Sylvie Servoise (dir). Les Personnages mythiques dans la littérature de jeunesse. Rennes : PUR.

Mahrer, Rudolf (dir). (2017). Genesis, n° 44, Après le texte. De la réécriture après publication. Paris : PUPS.

Genette, Gérard (1982). Palimpsestes. La littérature au second degré. Paris : Seuil.

Hubert, Marie-Claude. (ed.). (2006). Les formes de la réécriture au théâtre. Aix-en-Provence : Publications de l’Université de Provence.

Mathieu-Job, Martine. (2004). L’entredire francophone. Bordeaux : PUB.

Panaïté, Oana, Klekovkina, Vera (2017). Entre-Textes. Dialogues littéraires et culturels. Londres : Routledge.

Vanoye, Francis (2019). L'adaptation littéraire au cinéma. Paris : Armand Colin.

Calendrier

31 mai 2025 : date butoir pour soumettre des propositions de communication.

30 juin 2025 : date limite pour la réponse du comité scientifique.

15 juillet 2025 : diffusion du programme prévisionnel.

Modalités de soumission d’une proposition de collaboration

Nous acceptons des propositions individuelles ou collectives (panel de 3 communications) avec la composition suivante : indication de l’axe choisi, résumé (300-450 mots), mots-clés (4-5), bibliographie indicative, rattachement institutionnel et brève note biobibliographique de l’auteur (6-8 lignes).

Les propositions de collaboration sont à envoyer, jusqu’au 31 mai, à forumapef2025@gmail.com.

Les communications sont programmées pour 20 minutes maximum.

L’édition des textes est prévue sur un support papier et un support numérique en accès libre aux éditions Le Manuscrit et dans Synergies Portugal, indexée à Scopus. Pour ce faire, tous les textes seront soumis à un processus d’expertise scientifique en double aveugle.

Inscription

Frais : 120,00€

Membres de l’APEF à jour : 60€

Doctorant.e.s : 20€

Modalités de paiement

Comité d’Organisation

Ana Clara Santos (CIAC/ APEF/ Univ. de l’Algarve)- coordinatrice locale

José Domingues de Almeida (ILCML/ APEF/ Univ. de Porto)

Nicole Almeida (APEF/ Univ. de Porto)

Ana Maria Alves (APEF/IPO de Bragança)

Ana Alexandra Carvalho (APEF/ Univ. de l’Algarve)

Lígia Cipriano (APEF/ Univ. de l’Algarve)

João da Costa Domingues (APEF/Univ. de Coimbra)

Dominique Faria (APEF/Univ. des Açores)

Ana Isabel Moniz (APEF/Univ. de Madère)

Maria de Fátima Outeirinho (APEF/ILCML/Univ. de Porto)

