Nomadisme. ASMCF Annual Conference 2025 (Univ. of Kent)

ASMCF Annual Conference 2025

Call for papers

University of Kent

Canterbury Cathedral Lodge, 2-3 September 2025

Nomadismes

Version en français ci-dessous

The 2025 ASMCF annual conference will seek to explore the concept of Nomadism(e)(s), from a wide a range of critical perspectives. The basic premise is that Nomadisms, in the form of wanderings, migrations, peregrinations, displacements, transgressions, play a key role in shaping our experiences, identities, and cultures.

The theme builds on the transgressive, transcendental, transformative, intersectional dimensions of last year’s conference on transnationality and interrogates displacements (voluntary and involuntary, directed and random, concrete and conceptual, physical and moral, conscious and unconscious, fluid, transgressive and contestatory), as means of understanding modern and contemporary French and Francophone cultures and identities.

This year’s conference, hosted by the University of Kent’s School of Cultures and Languages, will take place in Canterbury Cathedral Lodge, within the grounds of Canterbury Cathedral. Canterbury, as a major ecclesiastical centre, has been for centuries a destination and starting and stopping-off point for pilgrimages, at the intersection of many pilgrims’ trails. That status derives from its location as the nearest British city to France, historically a major stopping-off point en route to and from Rome. Canterbury moreover is at the centre of a region that has been witness to the ongoing refugee crisis at first hand, but its status as place of sanctuary for refugees is not new: a community of Strangers, as Walloons and Huguenots were known, was established in the 16th century, and the cathedral crypt has for many centuries been the gathering place of a French-speaking congregation which still meets weekly.

Suggested topics include, but are not limited to:

Pilgrimages

Peregrinations (real and narrative)

Divagations, Navigations, Vagabondages

Quests, Recherches

Centre and margins/ Centre et marges

Colonial wanderings

Meanderings

Migrations

Postcolonial identities

Fluidity and hybridity

Refugees

SDF

Limbo

(Religious, Political, Ethical) Dissent

Transgression

Nomadisme(s) in literary, visual, plastic and performance arts

Hospitality to strangers/travellers/pilgrims/wanderers

Narrative péripéties and digressions

Journeys/pathways of care

End-of-life journeys/travel

Accessibility/Mobility, Transport

Contagion

Legislative journeys/navigations

Down the (virtual) rabbit hole

Travel narratives

Journeys of discovery

Psychoanalytical journeys

(Psychedelic, pharmacological) Trips

Psychogeography

Flânerie

Dérive(s), Deviations

Tourism

Transnationalisms

Intersectionalities

Shifting identities

Nomadisme et sédentarisme

Les nomadismes selon Foucault, Deleuze, Guattari, Stiegler (et autres)

La condition nomade, Civilisations nomades



We welcome proposals for these and other topics post-1789 (in history, literary, cultural and post-colonial studies, film and media studies, medical humanities and the political and social sciences) relevant to the conference theme. Contributions can be in either French or English. Contributions from postgraduate students are especially welcome, please indicate if you would like to be considered for a bursary.

The Association encourages proposals for complete panels (of 3 or 4 speakers). These should include the names, affiliation and e-mail addresses of all speakers. One individual involved should be clearly designated as the proposer with overall responsibility for the proposed session. As well as a 250-300-word abstract for each speaker, proposals should contain a 300-word outline of the rationale for the proposed panel.

In exceptional circumstances (sustainability issues or visa issues) online presentations may be accepted, please indicate it in your proposal.



Please send proposals for 20-minute papers (250-300 words) to the conference officer Cécile Guigui at nomadismesasmcf@gmail.com by 14 February 2025.

Confirmed Keynote:

Scriptwriter, Fanny Robert

Prof. Steven Wilson (QUB)

We are exploring options for additional sessions and networking opportunities for PGR attendees.

Appel à Communications

Université du Kent, Royaume-Uni

Canterbury Cathedral Lodge, 2-3 Septembre 2025



Nomadismes



Le congrès annuel de l'ASMCF 2025 cherchera à explorer le concept de Nomadisme(s), à partir d'un large éventail de perspectives critiques. Le postulat de base est que les nomadismes, sous la forme d'errances, de migrations, de pérégrinations, de déplacements, de transgressions, jouent un rôle clé dans la formation de nos expériences, de nos identités et de nos cultures.

Le thème s'appuie sur les dimensions transgressive, transcendantale, transformative et intersectionnelle de la conférence de l'année dernière sur la transnationalité et interroge les déplacements (volontaires et involontaires, dirigés et aléatoires, concrets et conceptuels, physiques et moraux, conscients et inconscients, fluides, transgressifs et contestataires), comme moyens d’appréhender les cultures et identités françaises et dans l’espace francophones modernes et contemporaines.



La conférence de cette année, organisée par le département des cultures et des langues de l'université du Kent, se tiendra au Canterbury Cathedral Lodge, dans l'enceinte de la cathédrale de Canterbury. En tant que centre ecclésiastique majeur, Canterbury est depuis des siècles une destination et un point de départ et d'arrêt de pèlerinages, ainsi qu’à l'intersection de nombreux chemins de pèlerinage. Ce statut découle du fait que Canterbury est la ville britannique la plus proche de la France, une étape importante sur la route de Rome. Canterbury se trouve en outre au centre d'une région qui a été le témoin direct de la crise actuelle des réfugiés, mais son statut de lieu de refuge pour les réfugiés n'est pas nouveau : une communauté d'étrangers, comme on appelait les Wallons et les Huguenots, s'est établie au XVIe siècle, et la crypte de la cathédrale est depuis de nombreux siècles le lieu de rassemblement d'une congrégation francophone qui se réunit encore chaque semaine.

Les sujets suggérés comprennent, mais ne sont pas limités à :

Pèlerinages

Pérégrinations (réelles et narratives)

Divagations, Navigations, Vagabondage

Vagabondages coloniaux

Quêtes, Recherches

Centre et marges

Errance

Migrations

Identités postcoloniales

Fluidité et hybridité

Réfugiés

SDF

État Flou

Dissidence (religieuse, politique, éthique)

Transgression

Nomadisme(s) dans les arts littéraires, visuels, plastiques et de la scène

Hospitalité envers les étrangers/les voyageurs/les pèlerins/les errants

Péripéties et digressions narratives

Voyages/parcours de soins

Voyages de fin de vie

Accessibilité/mobilité, Transport

Contagion

Voyages législatifs/navigations

« Tomber dans un terrier virtuel »

Récits de voyage

Voyages de découverte

Voyages psychanalytiques

« Trip » (psychédéliques, pharmacologiques)

Psychogéographie

Flânerie

Dérive(s), Déviations

Tourisme

Transnationalismes

Intersectionnalité

Identités mouvantes

Nomadisme et sédentarisme

Vagabondages

Les nomadismes selon Foucault, Deleuze, Guattari, Stiegler (et autres)

La condition nomade, Civilisations nomades



Nous accueillons les propositions sur ces sujets et d'autres thématiques postérieures à 1789 (en histoire, études littéraires, culturelles et post-coloniales, études cinématographiques et médiatiques, humanités médicales, et sciences politiques et sociales) en lien avec le thème de la conférence. Les contributions peuvent être en français ou en anglais. Les propositions des doctorants sont particulièrement bienvenues. Veuillez indiquer si vous souhaitez être considéré(e) pour une bourse.

L'Association encourage les propositions de panels complets (de 3 ou 4 intervenants). Celles-ci doivent inclure les noms, affiliations et adresses e-mail de tous les intervenants. Une personne impliquée doit être clairement désignée comme le/la proposante avec la responsabilité globale de la session proposée. En plus d'un résumé de 250 à 300 mots pour chaque intervenant, les propositions doivent contenir un résumé de 300 mots justifiant le panel proposé.

Dans des circonstances exceptionnelles (problèmes de durabilité ou de visa), les présentations en ligne peuvent être acceptées, veuillez l'indiquer dans votre proposition.

Les propositions de contribution individuelles de 20 minutes (250-300 mots) sont à envoyer à : nomadismesasmcf@gmail.com avant le 14 Février 2025

Intervenants confirmés:

Scénariste, Fanny Robert

Prof. Steven Wilson (QUB)

Nous étudions les possibilités de sessions supplémentaires et des opportunités de mise en réseau pour les doctorants.