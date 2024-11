Pierandrea Amato, Melinda Palombi, Luca Salza (dir.), Pouvoir destituant. Thèmes, Figures, Généalogies

Qu’est-ce que le pouvoir destituant ? Le pouvoir destituant est une notion ouverte, fatalement ambiguë, insaisissable et destinée à se former au fur et à mesure des événements. Il défait la souveraineté, les hiérarchies, les formes de possession, les relations cimentées par la nécessité, il dynamite toutes les identités, même celles qui font de la différence, sans le savoir, leur identité. Mais il va plus loin : dans cet exercice, il s’interroge aussi inlassablement sur lui-même, sur sa propre altérité, sur ses prétentions éthiques, sur son innocence et sa spontanéité.

Le pouvoir destituant représente avant tout un contrecoup conceptuel en vue d’enregistrer la condition et la réalité des formes de la politique contemporaine, qui, reconnaissant la catastrophe à laquelle nous sommes condamnés, refusent de céder à la logique de la politique du pouvoir, tout à fait semblable à celle de l’administration d’une copropriété.

Le pouvoir destituant n’est donc pas un objet d’étude mais un dispositif, qui implique totalement sa propre définition dans sa manifestation concrète. Ce livre, toutefois, a pour ambition de tenter d’offrir une constellation généalogique de thèmes, de problèmes, de figures, de matériaux liés à la notion de pouvoir destituant.

Ce volume est un travail de longue haleine auquel ont pris part de nombreux membres de la rédaction de la revue K. Revue trans-européenne de philosophie et arts (Université de Lille / Université de Messine), enrichi entre autres par un essai de Georges Didi-Huberman, ainsi que par une série de conversations avec Étienne Balibar, Toni Negri, Rossana Rossanda et Paolo Virno, traduites pour la première fois en français, qui ont ponctué au fil des ans les différentes étapes de notre travail autour de la notion de pouvoir destituant.

Sommaire…