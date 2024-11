"Le sublime : l’image et la raison". Conf. de M. Foessel (Lausanne)

Jeudi 05 décembre 2024 - 18 h — Université de Lausanne, ANTHROPOLE 5196

Le sublime : l’image et la raison

Michaël Foessel (Professeur à l’Ecole Polytechnique)

Chez Kant, le sublime désigne un sentiment qui met en jeu l’imagination et la raison alors que le beau associe l’imagination à l’entendement. Cela explique en partie pourquoi le sublime se manifeste d’abord sous une forme négative : l’imagination est incapable de produire une image de l’absolu, ce qui rappelle douloureusement les humains à leur finitude. Que nous apprennent ces expériences (contemplation du ciel étoilé, perception d’une tempête) où le sujet semble dépassé dans ses pouvoirs de figuration ? Comment penser ce rapport entre l’image et l’idée ? Et qu’est-ce que l’analyse kantienne du sublime nous dit de notre rapport contemporain aux images ?

Conférence organisée par Carole Maigné (carole.maigne@unil.ch)