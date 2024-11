Eclats, n° 4 : "Penser la culture sensorielle" (dir. Manon Raffard)

Sommaire

Editorial : Manon Raffard, "Penser la culture sensorielle : regards pluriels sur une notion flottante"

Federica Fratagnoli et Lou Sompairac, "L’odeur comme construction d’un espace sensible et d’un mouvement dansé"

Viviana Gobbato, "Vers une théorie de la cognition incarnée au musée. Le cas de l’éclairage et ses fonctions"

Hermann Essoukan Épée, "L’attention esthétique et poétique dans le film-essai comme expérience multisensorielle"

Michaëla Cogan, "Mort d’un idiot. Résurgences sensorielles du trauma dans la fiction policière de Jerome Charyn"

Léa Fougerolle, "L’encens, le laurier et la myrrhe : quelques notes au sujet des odeurs dans la « mout bele conjointure » de Chrétien de Troyes"

Olga Kulagina, "Les métaphores sensorielles dans les écrits de Jacques Prévert : de l'explicite à l’absence"

Marlène Saldana et Cindy Gervolino, "À la rencontre de Marlène Saldana autour du spectacle Showgirl"

Sylvain Begon et François-C. Rey, "Entretien avec Sylvain Begon, fondateur du Pôle de l’oralité"

Cindy Gervolino, "Compte-rendu du séminaire « Mettre en œuvre, donner forme » à la MSHE de Besançon"

Maud Dubois, "François Ouellet (dir.), Couleurs d’écriture. De Julien Blanc à Raymonde Vincent"

Zahra Esmaeili Khoshmardan, "Davide Vago, Le tissage du vivant. Écrire l'empathie avec la nature (Pergaud, Colette, Genevoix, Giono)"

Pauline Julia, "Florence Fix, Murielle Plana (dir.), Présences et représentations des corps des femmes dans la littérature et les arts"

Manon Raffard, "Émilie Sermadiras, Croire et Souffrir. Religion et pathologie dans le roman de la seconde moitié du xixesiècle"

—

ÉCLATS est une revue universitaire en lettres classiques et modernes, langues, communication et arts du spectacle. Elle est principalement gérée par les doctorants et doctorantes de l’école doctorale LECLA (Dijon - Besançon), mais accueille les contributions d’universitaires et de professionnels quel que soit leur grade. Depuis novembre 2022, la revue est inscrite au DOAJ. Tous les articles scientifiques sont évalués en double-aveugle.

ÉCLATS propose chaque année un numéro comportant un dossier thématique, des comptes rendus d'ouvrages et de manifestations scientifiques, des entrevues, des témoignages, des parcours doctoraux ou des présentations d'œuvres artistiques.

Illustration Gallica.