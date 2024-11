Essays in French Literature and Culture, n° 61 : "À la mémoire de Professeur Beverley Ormerod Noakes"

Parution du numéro 61 de la revue à comité de lecture Essays in French Literature and Culture, publiée en français et en anglais par le programme d'Etudes françaises de l'University of Western Australia.

Ce numéro rend hommage à la mémoire de Professeur Beverley Ormerod Noakes qui a été pionnière en matière d'enseignement de la littérature francophone et africaine dans les universités anglophones, comme l'University of Western Australia.

Sommaire :

Avant-propos, Professeurs Srilata Ravi et Bonnie Thomas, Guest-editors

Roger Little, Mulâtresses pionnières : trois autrices martiniquaises d’avant la Négritude

Srilata Ravi, Ambivalent Cosmopolitanisms : Literature, Embalmment and Postcolonial Mobilities

Bonnie Thomas, History and Storytelling in Rodney Saint-Eloi’s Quand il fait triste Bertha Chante

Deshpande Shweta, Religion and Mythology : A Poetics of Indianité in Francis Gilbert Ponaman’s La nuit du Swami

Samia Kassab-Charfi, Repenser l’interconnexion des langues dans les études francophones : le cas du Maghreb

Jean-Marie Volet, “La lecture m’accompagne, m’a accompagnée tout au long de ma vie” : Rencontre avec Beverley Ormerod Noakes le 3 mars 2004

Beverley Ormerod Noakes, Bibliographie sélective.

—

La revue papier ou numérique peut être commandée ici.