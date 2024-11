Le Désert et l’Orient Bajazet, Mithridate et autres études raciniennes

Soua la dir. de Gheeraert (Tony), L’Hopital (Servane), Labrune (Caroline), Malenfer (Victoire)

Paris, Classiques Garnier, coll. Rencontres, 2024

En 1670, dans Bérénice, « l’Orient désert » n’était qu’un rêve lointain, l’espace d’un exil sans forme et sans couleur. Deux ans plus tard, il offre un décor à deux tragédies de violence et de mort : Bajazet et Mithridate. La « tristesse majestueuse » y cède le pas à l’amour et au sang répandu.

Table des matières…