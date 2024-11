"La montagne magique". Thomas Mann et son roman emblématique (arte.tv)

À voir jusqu'au 12/01/2025 sur Arte.tv :

"La montagne magique" - Thomas Mann et son roman emblématique

En novembre 1924 paraissait "La montagne magique" de Thomas Mann, l’un des monuments de la littérature du XXe siècle. Grand connaisseur de l’écrivain, André Schäfer propose une excursion littéraire singulière au coeur des Alpes suisses, soulignant l’étonnante modernité de cette satire de la bourgeoisie.

Publié en 1924 après dix ans d’écriture, La montagne magique (Der Zauberberg) suit le périple de Hans Castorp, ingénieur tout juste diplômé, qui rend visite à son cousin en cure dans les Alpes suisses. Grisé par l’air de la montagne, le jeune homme est fasciné par l’atmosphère du sanatorium et le quotidien languissant des pensionnaires, appartenant pour la plupart à l’élite européenne. Dans cet espace clos où tout semble figé, le roman explore les grandes thématiques existentielles (l’amour, le temps, la mort...) et pose un regard d’une vibrante acuité sur les mentalités à la veille de la Première Guerre mondiale.



Réalisé par André Schäfer (Bruno Ganz – Les révolutions d'un comédien, Tout sur Martin Suter. Tout sauf la vérité), ce documentaire rend un bel hommage au roman de Thomas Mann, véritable monument de la littérature germanophone traduit en vingt-sept langues et largement passé à la postérité. Désireux de revenir aux sources de l’œuvre, le documentariste se rend au cœur des somptueuses Alpes suisses, où l’écrivain a puisé sa source d’inspiration lors d’une visite à sa femme Katia, elle-même pensionnaire d’un sanatorium pour soigner une maladie pulmonaire mal identifiée. Revisitant avec intelligence cette satire de la bourgeoise européenne d’avant-guerre, des historiens, des chercheurs et la traductrice de l’œuvre en français témoignent de son indéniable modernité.