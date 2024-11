Pratiques et formes littéraires 16-18, n° 24 : "Rire des affaires du temps II (1560-1653)"

Rire des affaires du temps II (1560-1653). Historicités comiques

Sous la direction de Flavie Kerautret

Dans la continuité du volume « Rire des affaires du temps (1560-1653). L’actualité au prisme du rire », les articles de ce collectif examinent comment le rire sert d’outil au traitement des événements qui intéressaient les contemporains d’alors. Les contributions de ce second numéro articulent toutefois plus étroitement écritures comiques et réflexion sur la temporalité. Comment les écrits comiques sont-ils adaptés ou réadaptés aux circonstances ou aux publics ? Certaines formes ou pratiques d’écritures comiques sont-elles circonscrites à telle période ou tel événement ? Peut-on évaluer l’historicité de certaines publications comiques ?

Sommaire

Flavie Kerautret

Introduction : Historicités comiques

Hugh Roberts

Coq-à-l’âne et affaires du temps (1565-1622)

Rozanne Versendaal

Réinvestissement d’un mandement joyeux français dans un almanach parodique néerlandais : résultats d’une enquête bibliographique

Sandra Cureau

La Muse normande de David Ferrand, le temps de l’œuvre, l’œuvre du temps (1621-1655)

Flavie Kerautret

Farces et mazarinades. Actualité d’une forme théâtrale comique pendant la Fronde

Jean Leclerc

Contribution de Laurent de Laffemas à la Fronde et au burlesque : des Feuillantines à l’Énéide « accommodée à l’histoire du temps »

Stella Spriet

Les affaires du temps relatées par Loret dans La Muse historique : portée et postérité d’anecdotes en vers burlesques (1650 – 1652)

Corinna Onelli

Traduire la satire : Il Divortio celeste et Ferrante Pallavicino en France de 1643 à l’an III